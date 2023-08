Weerbericht Zandvoort: Vooral zaterdag kans op regen bij GP Nederland

De coureurs moeten komend weekend bij de Grand Prix van Nederland vooral zaterdag rekening houden met regen. Weerplaza praat je bij over het weerbericht in Zandvoort.

Na de kletsnatte donderdag op Circuit Zandvoort blijft het vrijdag droog. Er is wel vrij veel bewolking aanwezig en de zon breekt slechts af en toe door. De maximumtemperatuur komt uit rond 21 of 22 graden.

Zaterdag is zowel bij de derde vrije training als bij de kwalificatie kans op buien. De grootste kans op buien is in de ochtend. Tijdens de kwalificatie is de kans op een droog intermezzo een stuk groter, maar de buienkans blijft ook in de middag bestaan. De maxima liggen rond een graad of 20 bij een matige zuidwestenwind.