Weerbericht Zandvoort: Vandaag hele dag kans op buien bij GP Nederland

De coureurs moeten dit weekend bij de Grand Prix van Nederland vooral zaterdag rekening houden met regen. Weerplaza praat je bij over het weer in Zandvoort.

"Met een westelijk stroming worden zaterdag enkele buien vanaf de Noordzee richting ons land aangevoerd. De meeste buien zijn weggelegd voor de kustgebieden, en dus ook de regio waarin Zandvoort zich begeeft. De buien kunnen lokaal vrij pittig uitpakken, met veel neerslag in korte tijd, en ook een klap onweer is niet uitgesloten. Zowel tijdens de vrije training als tijdens de kwalificatie is het aannemelijk dat het circuit af en toe met een van deze buien te maken krijgt."



"Tussen de buien door is er af en toe wel een droog intermezzo, maar kort daarna kan het weer snel gaan regenen. De coureurs moeten dus rekening houden met een mogelijk flink natte baan. In de loop van de middag en in de avond is het zo goed als droog in Zandvoort. De maximumtemperatuur komt uit rond een graad of 20 bij een meestal matige wind uit het zuidwesten."