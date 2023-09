Weerbericht Zandvoort: Kans op pittige buien tijdens Grand Prix van Nederland

Delen via E-mail

De coureurs moeten dit weekend bij de Grand Prix van Nederland vooral zaterdag rekening houden met regen. Weerplaza praat je bij over het weer in Zandvoort.

"Het is nu zondagochtend nog droog, maar boven de Noordzee zitten fikse buien. Tot en met de eerste helft van de middag is de kans dat buien over Zandvoort trekken heel groot. Daar kunnen ook een keer enkele onweersontladingen bij voorkomen en kan het soms korte tijd flink plenzen."