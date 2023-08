Weerbericht Zandvoort: Het hele weekend kans op buien bij GP Nederland

De coureurs moeten bij de Grand Prix van Nederland het hele weekend rekening houden met buien. Weerplaza praat je bij over het weer in Zandvoort van komend weekend.

Zandvoort en omstreken pakken hier veel bewolking van mee en de zon zien we maar af en toe. Ook kan het nu en dan regenen, maar de kans op onweer is een stuk kleiner dan in het binnenland. Het wordt zo'n 20 tot 21 graden.

Ook zaterdag is er een grote kans op buien. Wel is de kans op neerslag tijdens de vrije training aan het begin van de middag wat groter dan tijdens de kwalificatie aan het eind van de middag. Met 17 graden in de ochtend tot 19 graden in de middag wordt het iets kouder dan vrijdag.