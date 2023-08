Met een ontspannen houding meldde Max Verstappen zich donderdag voor zijn thuisrace in Zandvoort. De thuisfavoriet vindt het na een vakantie lekker om weer te gaan racen, en probeert vooral niet te vergeten om ook te genieten.

Uiteindelijk draait het in Zandvoort vooral om Verstappen. Fotografen staan te wachten tot het lijdend voorwerp van het weekend zich laat zien. Als de WK-leider zich door de paddock beweegt, gaat een grote meute met hem mee.

De Nederlander ondergaat het gelaten. Het is alweer zijn derde weekend in Zandvoort als hoofdact, al voelt het dit jaar met zijn riante voorsprong in het kampioenschap wel iets anders.

"De eerste keer zat ik natuurlijk vol in de strijd om het kampioenschap. Nu sta ik er anders in, het is wat relaxter. En ik heb ook weer wat meer ervaring natuurlijk", zegt de Nederlander in gesprek met de pers uit eigen land.

Van een bomvol schema is geen sprake. "Alleen op donderdag is het iets drukker dan in een normaal weekend, maar verder valt het wel mee", legt Verstappen uit.

Veel media-aandacht voor Max Verstappen. Foto: ANP

Even geen Formule 1

Donderdag is de mediadag, waarop persconferenties en interviews staan gepland. "Ik weet dat het erbij hoort, maar het leuke begint pas als ik vrijdag in de auto zit."

De meeste coureurs zijn zongebruind teruggekeerd na de zomerstop. Zo ook Verstappen. "Het is lekker om vakantie te hebben. Even een paar dagen helemaal niet met Formule 1 bezig zijn en geen berichten of emails over de auto krijgen is wel fijn", zegt de Red Bull-coureur.

"Maar het is ook wel lekker om nu weer aan de gang te gaan en de routine weer op te pakken. We willen voortzetten wat we in Spa-Francorchamps hebben achtergelaten."

Stap voor stap nagenieten

De laatste acht races voor de zomerstop kwamen allemaal op naam van Verstappen, die tijdens zijn vakantie wel even de tijd nam om na te genieten van zijn succesvolle eerste seizoenshelft. "Dat doe ik dan een beetje stap voor stap", verklaart de Limburger. Vader Jos vertelde hem al van jongs af aan dat niet te vergeten.

"Het is heel belangrijk om er ook van te genieten", beaamt Verstappen, die het perfecte voorbeeld heeft voor hoe dat moet. "Als ik alleen al terugdenk aan de avond van mijn eerste kampioenschap", zegt hij lachend. "Als we dat nog een keer over zouden kunnen doen, denk ik niet dat het beter kan."

Verstappen past zijn auto alvast even in de Red Bull-pitbox. Foto: Getty Images

'Soms heb je gewoon zin om naar huis te gaan'

Volgens Verstappen zullen er altijd momenten blijven waarvan hij achteraf meer had kunnen genieten. "Maar soms ben je ook moe of heb je gewoon zin om naar huis te gaan", zegt de Red Bull-coureur.

"Als je daar dan later aan terugdenkt en meer energie hebt, denk je wel: daar had ik wat meer kunnen doen. Het is ook achteraf praten. Maar het is belangrijk om te genieten van wat je doet, want het is zo weer voorbij", benadrukt de tweevoudig wereldkampioen.