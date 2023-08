Ook andere coureurs dan Max Verstappen kijken uit naar het weerzien met de Nederlandse fans. De leden van de zogeheten 'Orange Army', die ook dit weekend weer massaal naar Zandvoort komen, staan er uitstekend op bij de rijders.

Zandvoort maakt zich op voor de komst van ruim 100.000 toeschouwers per dag, die veelal in het oranje gekleed naar het circuit zullen komen. Grands Prix als die in Oostenrijk en België worden ook door tienduizenden Nederlanders bezocht, maar de aantallen zoals die op Zandvoort zijn, blijven uniek.

Dat vindt ook Sergio Pérez, de teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan voelt zich thuis tussen de Nederlandse fans. "Ik verwacht zeker dat zij ook voor mij gaan juichen. Al is het alleen al omdat ik in dezelfde auto rijd als hun favoriet en dat ze mij misschien voor Max gaan aanzien", grapt de Red Bull-coureur donderdagmiddag in het motorhome van zijn team.

"Maar zonder gekheid: ik voel echt een band met het Nederlandse publiek. Ze zijn altijd heel aardig en sportief voor me geweest. Je komt ze ook overal ter wereld tegen."

Pérez weet hoe het is om een thuisrace te rijden en weet ook dat dat extra druk met zich mee kan brengen. "Maar of ik daar dit weekend een voordeel uit kan halen? Ik zou het niet weten, en ik wil daar ook niet te veel aan denken. Ik moet gewoon naar mezelf kijken en zorgen dat ik sterk begin aan de tweede seizoenshelft."

Lewis Hamilton arriveert in Zandvoort. Foto: ANP

Hamilton: 'Altijd een warm welkom geweest'

Een half uur later komt de 'Orange Army' een paar honderd meter verderop ook in het motorhome van Mercedes ter sprake. Lewis Hamilton was met name in 2021 de grote rivaal van Verstappen, maar toch zijn de meeste van zijn ervaringen met de Nederlandse fans positief geweest.

"Om eerlijk te zijn is het hier altijd een warm welkom geweest. Ik heb volgens mij nooit echt problemen gehad", zegt de zevenvoudig wereldkampioen. "Misschien heb ik die dingen verdrongen, want ik hou nooit lang vast aan negativiteit. Maar ook vorig jaar bijvoorbeeld was het gewoon geweldig."

Hamilton had vorig jaar zelfs even zicht op de zege, maar moest die toch aan Verstappen laten. "Dat was in sportief opzicht iets minder, maar ik weet nog dat de fans fenomenaal waren. Overal langs het circuit reed ik langs een oranje zee, dat was prachtig om te zien."

Bovendien is Hamilton groot fan van de lay-out van Zandvoort. De 38-jarige Brit won in de Formule 3 meerdere races en zelfs een kampioenschap in de Noord-Hollandse duinen. "Zandvoort past uitstekend in de Formule 1-kalender", vervolgt de Mercedes-coureur.

"Vanwege de fans natuurlijk, die reizen de hele wereld over. Dus het lijkt me ook niet meer dan logisch dat zij hier een Grand Prix verdienen. Het is bovendien een van de mooiste circuits ooit gebouwd. Het zou nog mooier zijn als de baan iets langer was geweest. Misschien wordt daar in de toekomst nog naar gekeken."

Sergio Pérez voelt een band met de Nederlandse fans. Foto: Pro Shots

Zhou hoopt dat fans fakkels thuislaten

Ook Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu vindt de Grand Prix van Nederland door de fans "altijd iets heel speciaals". Maar de Chinees heeft ook een puntje van kritiek. "Ik hoop dat ze dit jaar hun fakkels thuislaten, want als coureur heb je daar echt last van", zegt hij tegen NU.nl.

"Het is een kort circuit van minder dan 5 kilometer lang. Als aan de ene kant van de baan een fakkel wordt aangestoken, kun je dat zomaar aan de andere kant van het circuit ruiken. Die geur komt gewoon door je helm heen en het zicht op de baan is daardoor beperkt. Ik heb begrepen dat het dit jaar streng verboden is, dus dat zou verder goed moeten komen."