Russell verwachtte ontslag De Vries niet: 'Aanpak Mercedes is heel anders'

George Russell ziet dat Red Bull heel anders met coureurs omgaat dan Mercedes. De Brit was verbaasd over het snelle ontslag van Nyck de Vries, die na tien races bij zusterteam AlphaTauri al het veld moest ruimen.

"Ik denk dat het niet hielp dat er gelijk aan het begin al werd gezegd dat hij de leider van het team zou zijn. Hij was een rookie, of je nou 27 bent of niet", vertelde Russell donderdag in Zandvoort, waar de Mercedes-coureur komend weekend de Nederlandse Grand Prix rijdt.

"Je kunt iemand die begint in de Formule 1 niet vertellen dat hij de kar moet trekken omdat hij in meer kampioenschappen heeft gereden dan zijn teamgenoot", benadrukt Russell, die een dergelijke aanpak typisch iets voor Red Bull en Helmut Marko vindt.

"Ik had dit bij elk ander team niet verwacht. We weten hoe Red Bull zaken aanpakt. Daar moet je ook respect voor hebben", vindt de enkelvoudig GP-winnaar. "Ik heb Nyck niet echt van dichtbij gevolgd bij AlphaTauri, maar ik heb de artikelen over hem wel gelezen. En ik heb gehoord wat Marko over hem zei."

'Hij zat meteen in een lastige positie'

Volgens Russell heeft het vertrouwen van zijn voormalige teamgenoot al snel een deuk opgelopen, zeker na opmerkingen over gele kaarten en het gebrek aan prestaties. "Hij zat ook meteen in een lastige positie. Ik vind het ook echt vervelend voor hem dat het zo is gelopen. Hij is van Formule 1-niveau, maar heeft niet de kans gekregen die hij verdient."

Russell haalde een eigen ervaring uit 2020 aan om de andere aanpak van Mercedes te illustreren. Het gebeurde tijdens zijn eerste invalbeurt bij het team, toen hij de door corona gevelde Lewis Hamilton in Bahrein verving.

"Ik was de snelste in de eerste twee trainingen, maar de derde vrije training verliep moeizaam. Ik was zevende en was erg zenuwachtig richting de kwalificatie. Ik kreeg toch een grote kans om wat te laten zien."

George Russell met voormalig Mercedes-teamgenoot Nyck de Vries. Foto: Getty Images

Wolff neemt Russell apart

Teambaas Toto Wolff had door wat er aan de hand was en nam zijn coureur apart. "Hij zei dat ik me geen zorgen moest maken en dat ze niets van me verwachtten. Als ik vijfde zou worden, zou dat al geweldig zijn. Ze wisten dat ik op het laatste moment inviel en dat ik niet goed in de auto paste."

Russell nam dat advies ter harte. "Ik kon me eigenlijk ook wel voorstellen dat ze een eerste startrij van me eisten. Mercedes was dat seizoen het snelst en dat was wel het minimum. Maar ik liet dat los, ging de baan op en deed gewoon mijn werk. Dat leverde bijna pole op. En die race had ik kunnen en moeten winnen."

Russell als invaller van Hamilton in 2020. Foto: Getty

Red Bull-juniors zijn harde aanpak gewend

De Brit denkt dat de uitslag anders was geweest als hij voor de kwalificatie een ander gesprek had gevoerd. "Toto is de beste personeelsmanager die ik ken. Maar iedereen is weer verschillend. Wat voor mij werkt, hoeft niet te werken voor een ander."

Marko zou waarschijnlijk een ander gesprek voeren en andere verwachtingen hebben, denkt de Mercedes-coureur. "Maar hij heeft ook weer ervaring in hoe je het meeste uit coureurs haalt. Dat past misschien bij de opvoeding die hij zijn jonge coureurs heeft gegeven."