Verstappen kijkt uit naar Zandvoortse regen: 'We zijn hier verwend geraakt'

Max Verstappen kijkt uit naar de voorspelde regenbuien rond de Grand Prix van Nederland. Volgens de Limburger zijn de coureurs de laatste jaren juist verwend geraakt met het zonnige weer tijdens de races op Zandvoort.

"Het zal wat gladder worden, maar daar hebben we ons maar op aan te passen", zei de 25-jarige Red Bull-coureur donderdag over het weerbericht op een persconferentie in Zandvoort.

Op Circuit Zandvoort, waar de coureurs aanwezig waren voor de traditionele mediaverplichtingen, kwam het donderdag al met bakken uit de hemel vallen. Ook voor het weekend wordt er flink wat regen voorspeld in de Noord-Hollandse badplaats.

"We hebben de afgelopen twee jaar ook uitstekend weer gehad, dus eigenlijk zijn we wat verwend geraakt. Dit jaar is het wel anders trouwens, bij bijna ieder Grand Prix-weekend is er wat regen gevallen. Maar voor mij maakt het niets uit. De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde", zei Verstappen, die in de zomerstop goed is uitgerust.

"Ik heb veel geslapen om eerlijk te zijn, dat was ergens ook wel belangrijk. Ik ben veel met familie opgetrokken en heb leuke dingen gedaan. Maar nu ben ik weer helemaal klaar om te racen."

Foto: Getty Images

'Niemand had verwacht dat hier een Grand Prix zou zijn'

Komend weekend worden in Zandvoort opnieuw ruim 100.000 bezoekers per dag verwacht. Verstappen, die zondag een record van Sebastian Vettel kan evenaren door negen races op rij te winnen, voelt geen extra druk. "Ik probeer er vooral van te genieten", vervolgde de tweevoudig wereldkampioen.

"Het is geweldig dat zoiets mogelijk is. Ik denk dat er tien jaar geleden niemand was die überhaupt had gedacht dat hier nu een Grand Prix zou zijn, maar we zijn er gewoon en dat is fantastisch. Hopelijk blijven we hier nog een tijdje. Ik vind het altijd geweldig om hier te zijn, om al die fans te zien en om op dit prachtige circuit te rijden."