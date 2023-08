Ervaren duo Magnussen en Hülkenberg ook in 2024 in actie voor Haas

Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg rijden ook in 2024 voor Haas. Het ervaren duo blijft intact na hun eerste gezamenlijke seizoen bij de huidige nummer acht in de WK-stand voor teams.

De 36-jarige Hülkenberg en de 30-jarige Magnussen reden samen al 346 Grands Prix. De Deen Magnussen komt al sinds 2017 in actie voor Haas, al was hij in 2021 en 2022 actief buiten de koningsklasse. Hülkenberg debuteerde in 2023 voor het team, ook na een afwezigheid van twee seizoen in de Formule 1.