Dit weekend staat in Zandvoort voor volle tribunes de derde editie van de Nederlandse Grand Prix sinds de terugkeer op de Formule 1-kalender op het programma. NU.nl nam alvast een kijkje op het circuit, dat weer een Max Verstappen-feestje organiseert.

Carlos Oñoro haalt een grote stapel koffers uit een auto voor het hotel tegenover de hoofdingang van Circuit Zandvoort. De Spanjaard is de neef van Carlos Sainz, en ook de manager van de Ferrari-coureur. De rijders laten zich zelf nog niet zien, maar woensdag bruist de Formule 1-sfeer al in de badplaats.

Voor de fans die al een glimp van de koningsklasse willen opvangen, valt er wat te halen. Oñoro moet dan ook maar op de foto, bij gebrek aan zijn neef. "We kennen je van Drive to Survive", verwijst een fan met Ferrari-pet naar de populaire Netflix-serie.

In de bomvolle paddock staan de grote motorhomes van de teams al op hun plaats. In een hoekje worden nog wat grote 380 voltstekkers aangesloten, heftrucks rijden af en aan en overal lopen mensen in gele hesjes of teamkleding. Het reizende Formule 1-circus heeft al jaren een reputatie, maar ook dit jaar lijkt alles weer iets groter geworden.

Er wordt nog flink gesleuteld op Zandvoort. Foto: ANP

Een beetje een thuisrace voor Hülkenberg

Het wachten is op de hoofdrolspelers, die zich donderdag op het circuit melden voor hun mediaverplichtingen. Vanaf vrijdag kunnen ze het asfalt op. Voor velen is het herinneringen ophalen. "Ik heb hier mooie dingen meegemaakt", zegt Nico Hülkenberg.

"Op Zandvoort heb ik al geracet in de Formule BMW, Formule 3 en A1 Grand Prix. Maar in de Formule 1 nog niet", stelt de Haas-coureur, die de afgelopen twee edities moest toekijken. "Het is een geweldige baan. Echt een achtbaan met veel hoogteverschillen, banking en een goede mix van bochten."

Hoewel de aandacht vooral naar Verstappen uitgaat, is het bij gebrek aan een Duitse Grand Prix ook voor Hülkenberg een beetje een thuiswedstrijd. "Ik ben geboren op 2 kilometer van de grens, en ben altijd veel met Nederlanders omgegaan en er geweest", zegt de Nederlands sprekende Duitser. Kanshebber voor de zege is hij niet.

Eigenlijk is alleen de negende zege van Verstappen op rij realistisch. De hoofdrolspeler komt uitgerust terug van vakantie in het Middellandse Zeegebied. "Er is geen betere manier om weer te starten dan in Nederland", blikt de WK-leider vooruit op racen voor oranje gekleurde tribunes. "De fans zijn geweldig, dus ik heb er weer zin in. Het lijkt erop dat het weer een rol kan gaan spelen, maar het maakt mij niet uit of het nat of droog wordt."

Het draait op Zandvoort maar om één persoon: Max Verstappen. Foto: ANP

Entertainmentprogramma is gebaat bij mooi weer

Het zal de grote publiekstrekker dan misschien niet uitmaken, maar de organisatie is gebaat bij mooi weer. Zandvoort draait niet alleen om het racen, er is ook veel ruimte voor optredens. Vrijdag komen onder anderen Flemming en Snelle al opdraven. Vlak bij de hoofdingang is een podium opgetuigd dat op een groot festival als Lowlands niet zou misstaan. Een dak is er uiteraard niet, dus de regen mag wegblijven.

Zaterdag vormt onder meer Tino Martin het hoofdprogramma van het bijprogramma. Het is allemaal onderdeel van de sfeer die Zandvoort bijzonder maakt, zeker in Europa. Verderop komen vaker dit soort programma's langs, bijvoorbeeld in Singapore.

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt het een "viering van de sport". "Er is hier altijd een ongelooflijke sfeer met de gepassioneerde Nederlandse fans", laat de Oostenrijker zich uit in teksten die je voorheen alleen over de tifosi op Monza hoorde. Het publiek heeft er met de sfeer in Zandvoort voor gezorgd dat de race in twee jaar tijd een van de parels op de kalender is geworden. Er is weinig gezeur over de krapte, de logistiek of over de baan zelf.

Heftrucks rijden af en aan naar de vrachtwagens op start-finish. Foto: ANP

Inhalen blijft een probleem, maar lijkt geen issue

Alexander Albon spreekt in zijn vooruitblik van een "intense race". De Britse Thai ziet weinig ruimte voor fouten op het duinencircuit. "Het is een lastige en technische baan, maar ook erg leuk om te rijden." Over het inhalen is hij realistisch. "De kwalificatie op zaterdag wordt belangrijker dan de race, want het is erg lastig om je naar voren te werken."

Hoe het raceweekend gaat verlopen, is nog even de vraag. Zandvoort is er in ieder geval klaar voor. Althans, bijna. Voor het circus vrijdag daadwerkelijk van start gaat, moet er nog het een en ander gebeuren. Het krioelen gaat nog even door.

Maar als alle sponsorborden op de juiste plek hangen, het laatste likje verf is gesmeerd en de televisiecamera's zijn geïnstalleerd, kan de derde editie van de Grand Prix van Nederland 'nieuwe stijl' beginnen.