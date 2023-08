Volgens Ho-Pin Tung is Max Verstappen favoriet in zijn thuisrace, maar komen de sterke punten van zijn Red Bull niet echt tot uiting in Zandvoort. Een vooruitblik op de Grand Prix van Nederland, die komend weekend op het programma staat.

In Nederland kijken we natuurlijk allemaal reikhalzend uit naar de GP in Zandvoort. Maar in hoeverre kijken jouw collega-coureurs uit andere landen ernaar uit om op Zandvoort te racen?

"Zandvoort is zeker een circuit dat populair is onder coureurs. Natuurlijk is het relatief klein en veel smaller dan veel andere banen op de Formule 1-kalender, maar het is echt een circuit met karakter. Zeker in een F1-auto voelt het een beetje als een achtbaan, door de hoogteverschillen en de glooiende bochten die elkaar opvolgen. Het is gaaf, maar zeker niet gemakkelijk, behoorlijk technisch zelfs."

"Zandvoort heeft veel relatief lang doordraaiende, langzame bochten waarin je na een korte fase rechtuit remmen al snel langzaam begint te sturen. Dat doe je ook nog eens terwijl je in steeds mindere mate door blijft remmen, de bocht in."

"Vaak lijkt het alsof coureurs doorschieten en hun apex (het diepste punt van de ideale lijn in het midden van een bocht, red.) missen, maar dat is juist opzettelijk. Als je dan vervolgens heel kort en scherp draait, staat de neus direct in de goede richting. Doordat je iets dieper de bocht in bent, is deze al helemaal geopend richting de exit, waardoor je heel agressief op je gas kunt gaan."

"Dat alles zorgt ervoor dat je in de gehele fase van de bocht de maximale grip van je band kunt benutten. Misschien een tikje chauvinistisch, maar het is met een reden dat veel Nederlandse coureurs in verschillende klassen in de wereldtop opereren. Deze techniek wordt je op natuurlijke wijze ingestampt door het rijden op Zandvoort en komt overal heel goed van pas."

De lay-out van Circuit Zandvoort.

Wat is het geheim van een snelle ronde op Zandvoort?

"Het is misschien wat cliché, maar door het karakter van de baan kun je veel tijd winnen door veel risico te nemen. Het is een smalle baan en je moet vooral focussen om snelheid bij het ingaan van de bochten mee te nemen. Bij sommige bochten kun je ook de exit niet zien op het moment dat je instuurt."

"Je moet veel vertrouwen in de auto hebben om er zeker van te zijn dat hij de juiste grip biedt. Daarnaast is het ook belangrijk dat je goed de kerbstones meepakt bij het uitkomen van de bochten, om de radius van de bocht te vergroten."

"Zoiets speelt op een relatief smal circuit zoals Zandvoort een grotere rol. Deze kerbstones zijn in sommige gevallen wel wat hoog of grof. Je moet ze dus zodanig nemen dat je het zogenoemde 'bottomen' (het schuren van de auto over de grond, red.) weet te voorkomen."

Volgens verschillende weersvoorspellingen zouden we weleens regen kunnen gaan zien. Zijn er bepaalde gevaren waar de coureurs tijdens een regensessie in Zandvoort op moeten letten?

"Absoluut. In de regen varieert de grip eigenlijk constant. Het is dus iedere keer op gevoel aanremmen en op instinct de beslissing nemen wanneer je dat doet. Vervolgens moet je ook weer op gevoel bepalen hoeveel snelheid je mee de bocht in neemt."

"Zeker op de snelle stukken op Zandvoort wordt een foutje snel en hard afgestraft. Op veel plekken is niet alleen het asfalt relatief smal, maar de uitloop ook."

Is er iets of iemand die Max Verstappen zondag van de zege kan houden?

"Inhalen is en blijft lastig op Zandvoort. We zagen hoe klein de verschillen waren in de kwalificatie de afgelopen twee jaar. Dat is ook een beetje inherent aan de baan. Ook komen de sterke punten van de Red Bull niet echt tot hun recht op dit circuit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Spa."

"Als Verstappen niet op pole kwalificeert, of als hij bijvoorbeeld een slechte start heeft en onverhoopt niet aan de leiding de eerste bocht uit komt, dan wordt het ineens een heel ander verhaal dan in de laatste races. De regen is ook zeker een factor. Dat geeft altijd meer variabelen, en een foutje is dan natuurlijk ook veel sneller gemaakt."

Max Verstappen schreef de laatste twee jaar de Grand Prix van Nederland op zijn naam. Foto: ANP

Tot slot, is het moeilijk voor een coureur om na een raceloze periode de draad weer op te pakken?

"Nee, dat is echt heel gemakkelijk. Natuurlijk rijden ze allemaal ook nog de simulator voorafgaand aan het weekend. Maar zelfs zonder dat zit je er meteen weer in qua gevoel en ritme."

"Natuurlijk is het wel ietwat finetunen voor die laatste twee à drie tienden. Als ik het naar mezelf mag vertalen: tijdens de coronapandemie moest ik door alle reisbeperkingen een break nemen van de actieve autosport. De laatste keer dat ik in een auto zat, was in november 2020."