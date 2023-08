GP Nederland scherpt veiligheid aan met noodnummers en vertrouwenspersonen

Delen via E-mail

Circuit Zandvoort heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland maatregelen genomen tegen ongewenst gedrag. Naast een telefonisch meldpunt komen er ook vertrouwenspersonen van de GGD bij wie mensen die zich onveilig voelen zich kunnen melden.

"Veiligheid is heel belangrijk voor ons", zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland komende zondag. "Het is een familiegebeuren waar mannen, vrouwen en kinderen zich op hun gemak moeten voelen."