Team Verstappen: de belangrijkste mensen achter de wereldkampioen

Max Verstappen levert het leeuwendeel van zijn prestaties helemaal zelf, maar de Nederlander komt niet ver zonder de juiste mensen om zich heen. Naast klankbord en vader Jos weet de wereldkampioen zich op de circuits omringd door Team Verstappen.

Teambaas: Christian Horner

Boegbeeld, paddockpoliticus en de man die al bijna twee decennia de lijnen uitzet bij Red Bull Racing. Christian Horner zit momenteel in zijn tweede dominante fase met het team. Eerder pakte hij al vier wereldtitels met Sebastian Vettel.

De 49-jarige Engelsman is inmiddels de langstzittende teambaas in de Formule 1 en speelt een belangrijke rol als gezicht van de sport. Vooral door zijn gezonde rivaliteit met Mercedes-evenknie Toto Wolff kreeg Horner de laatste jaren zelf steeds meer een hoofdrol in de koningsklasse.

Horner vond zijn weg in de Formule 1 nadat hij al snel had doorgekregen dat de top als coureur onbereikbaar was. De Brit focuste zich daarna op zijn eigen renstal Arden. Dat team was succesvol, onder meer met Robert Doornbos in de Formule 3000. Vanaf 2005 kwam Horner als teambaas in dienst van Red Bull. Hij bouwde de formatie samen met Helmut Marko uit tot het succesteam dat het nu is.

Red Bull-teambaas Christian Horner. Foto: Getty Images

Adviseur: Helmut Marko

Officieel is de tachtigjarige Helmut Marko een 'adviseur' binnen het team, maar dat advies is met grote regelmaat bindend. De Oostenrijker vormt de schakel tussen het moederbedrijf en de beide raceteams. Bovendien is hij de baas over de coureurs.

Marko bepaalt wie in welke auto rijdt en beheert het opleidingsprogramma van Red Bull. Dat doet de oud-coureur al vanaf het bestaan van het team, en met succes: veel coureurs kwamen de Formule 1 binnen via Red Bull, met Verstappen en Vettel als succesvolste voorbeelden.

De loopbaan van Marko in de koningsklasse bleef beperkt tot negen races, omdat hij in 1972 een oog verloor door een steen die door zijn helmvizier ging. Op dat moment had de coureur uit Graz al wel de 24 uur van Le Mans gewonnen, samen met de Nederlander Gijs van Lennep. Marko is 'Doktor der Rechte' en wordt daarom vaak 'Doktor Marko' genoemd.

Helmut Marko in gesprek met Jos Verstappen. Foto: Getty Images

Manager: Raymond Vermeulen

Verstappen weet zijn zakelijke belangen goed behartigd door zijn manager Raymond Vermeulen, die al onderdeel is van het 'Kamp Verstappen' sinds de Formule 1-dagen van vader Jos. Vermeulen is vrijwel altijd aanwezig op de circuits en onderhoudt onder meer de banden met Red Bull en de persoonlijke sponsoren van Verstappen.

Raymond Vermeulen (rechts) praat met Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Foto: Getty Images

Technisch directeur: Pierre Waché

Bij Red Bull krijgt Adrian Newey altijd veel eer als het op het ontwerp van de auto aankomt, maar Pierre Waché is de technisch directeur van het team. De Fransman is in principe hoofd van het ontwerp van de auto, terwijl Newey een meer overkoepelende rol speelt binnen Red Bull.

De 48-jarige Waché kwam de Formule 1 binnen via Michelin, werkte daarna bij Sauber en sinds 2013 voor Red Bull. Sinds 2018 is de ingenieur technisch directeur en samen met onder anderen Newey is hij verantwoordelijk voor de auto's van Verstappen en diens teamgenoot Sergio Pérez.

Technisch directeur Pierre Waché. Foto: Getty Images

Race-engineer: Gianpiero Lambiase

Zijn naam klinkt heel Italiaans, maar over de boordradio klinkt Gianpiero Lambiase als een echte Engelsman. De race-engineer van Verstappen is dan ook geboren in Londen. 'GP' begeleidt de wereldkampioen door de raceweekenden en is de schakel tussen het team en de coureur.

Lambiase werkt sinds 2015 bij Red Bull, na een langdurig verblijf bij het huidige Aston Martin. Dat racete toen onder de namen Jordan, Midland, Spyker en Force India. Sinds zijn debuutrace in 2016 voor Red Bull werkt Verstappen samen met Lambiase, en de Limburger kondigde eerder al aan te stoppen als 'GP' zou stoppen. Ondanks de felle woordenwisselingen op de boordradio is de onderlinge verhouding dus uitstekend.

Gianpiero Lambiase neemt data door met Verstappen. Foto: Getty Images

Performance-engineer: Tom Hart

Naast een race-engineer heeft Verstappen met Tom Hart ook een performance-engineer. De Brit houdt zich vooral bezig met de prestaties van de auto en zorgt ervoor dat de afstelling optimaal en naar de wensen van Verstappen is. Hart is vanaf 2021 performance-engineer van Verstappen.

Tom Hart op het podium met winnaar Verstappen in Bakoe. Foto: Getty Images

Eerste monteur: Chris Gent

Als eerste monteur heeft Chris Gent de leiding over de groep monteurs die aan de auto van Verstappen sleutelt. De Brit is Red Bull-meubilair; hij werkt al sinds 2008 voor het team en sleutelde bijvoorbeeld al aan de auto van Mark Webber. In de eerste jaren van Verstappen bij Red Bull zat Gent altijd op de 'andere' auto, dus die van Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon. Sinds 2021 is de techneut eerste monteur van Verstappen.

Eerste monteur Chris Gent. Foto: Getty Images

Fysio: Bradley Scanes

Formule 1-coureurs moeten topfit zijn. Bij Verstappen is dat de verantwoordelijkheid van Bradley Scanes, die vanaf begin 2020 'performance coach' is van de Nederlander. Dat betekent veel samenzijn voor trainingen tussen de raceweekenden door en opwarmsessies op het circuit. Scanes is ook fysiotherapeut en zorgt zo voor de volledige fysieke begeleiding van Verstappen.

Verstappen met zijn fysio en trainer Bradley Scanes. Foto: Getty Images

Press officer: Gemma Lusty

Praten met de media en op tijd komen voor allerlei afspraken op het circuit: coureurs hebben er een volledig schema voor. Dat wordt bij Verstappen verzorgd door Gemma Lusty, die sinds 2019 bij Red Bull werkt. De Britse sleurt Verstappen na kwalificaties en races langs alle cameraploegen en journalisten, is aanwezig bij interviews en houdt in het oog wat er allemaal wordt gezegd en gevraagd.