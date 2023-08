Oud-F1-coureur Massa zet eerste juridische stap om titel uit 2008 op te eisen

Formule 1-coureur Felipe Massa heeft deze week een eerste juridische stap gezet om de wereldtitel uit 2008 op te eisen. Volgens de Braziliaan is hij door een samenzwering van de Formule 1 en autosportfederatie FIA het kampioenschap misgelopen.

De 42-jarige Massa heeft volgens verschillende media via zijn advocaten een brief van acht pagina's naar Formule 1-directeur Stefano Domenicali en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem gestuurd.

Deze zogeheten letter before claim is een verplichte eerste stap die je moet zetten om een juridische procedure te starten.

In de brief staat dat Massa zichzelf ziet als slachtoffer van een samenzwering tussen de FIA en Formula One Management (FOM). Volgens zijn advocaten is hij tientallen miljoenen euro's misgelopen door de tumultueus verlopen Grand Prix van Singapore in 2008.

Bij die race veroorzaakte Renault-coureur Nelson Piquet jr. een safetycarsituatie door opzettelijk te crashen. Zijn teamgenoot Fernando Alonso kwam daardoor vanuit een kansloze positie aan de leiding en won de race. Massa startte van poleposition, maar kwam mede door 'Crashgate' en een mislukte pitstop slechts als dertiende over de finish.

Aan het eind van het seizoen kwam hij één punt tekort om McLaren-coureur Lewis Hamilton van de wereldtitel te houden. Hamilton finishte in Singapore als tweede.

Felipe Massa na afloop van de Grand Prix van Singapore in 2008. Foto: ANP

'Meneer Massa is de enige terechte wereldkampioen'

Saillant detail is dat huidig Formule 1-baas Domenicali in 2008 nog Massa's teambaas bij Ferrari was. "Simpel gezegd is meneer Massa de enige terechte wereldkampioen in 2008", zo valt volgens persbureau Reuters te lezen in de brief.

"De Formule 1 en de FIA hebben bewust signalen genegeerd, waardoor hij zijn titel is misgelopen. Dat heeft hem niet alleen de eer, maar ook tientallen miljoenen euro's gekost. Hij is het slachtoffer van een samenzwering, bedacht door de absolute top van de Formule 1 en de FIA. "

Massa kondigde zijn juridische stappen eerder dit jaar al aan. Dat deed hij nadat voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone uit de school was geklapt. De inmiddels 92-jarige Brit zei in maart dat hij en FIA-voorzitter Max Mosley eind 2008 al op de hoogte waren van het incident bij de Grand Prix van Singapore. Maar hij greep bewust niet in.