Een maand na zijn ontslag bij het Formule 1-team AlphaTauri heeft Nyck de Vries weer achter het stuur van een raceauto gezeten. De Nederlander reed zaterdag bij de Jack's Racing Day in Assen een aantal demonstratierondes, maar hield zich verder stil.

Het komt zaterdagochtend met bakken uit de hemel in Assen waar zo'n tienduizend mensen de moeite hebben genomen om naar het circuit af te reizen. De Jack's Racing Day is een jaarlijks evenement in de Drentse hoofdstad, waar naast diverse raceklassen ook verschillende demonstraties worden verzorgd.

Zo krijgen bezoekers - zonder dat ze er zoals bij Grands Prix honderden euro's voor moeten betalen - verschillende Formule 1- en Formule 2-auto's te zien, bestuurd door topcoureurs. Formule 2-coureur Richard Verschoor neemt verschillende geluksvogels mee in een zogeheten twoseater. En de tweelingbroers Tim en Tom Coronel rijden een aantal rondes met hun strijdwapen uit Dakar.

Een week voor het evenement wordt de echte publiekstrekker aangekondigd. Nyck de Vries zou zijn opwachting maken in een Formule 2-auto, precies een maand nadat hij van Red Bull-topman Helmut Marko te horen had gekregen dat hij bij AlphaTauri plaats moest maken voor Daniel Ricciardo.

Nyck de Vries zat zaterdag in Assen voor het eerst sinds zijn ontslag bij AlphaTauri weer in een raceauto. Foto: ANP

Assen hoopte De Vries in Ferrari van Schumacher te krijgen

Voor De Vries is het de eerste keer sinds zijn ontslag dat hij terugkeert op een circuit en plaatsneemt in een raceauto. Een officieuze rentree, aangezien een demonstratie verzorgen iets totaal anders is dan daadwerkelijk racen tegen andere coureurs. Niettemin zijn de omstandigheden uitdagend: het TT Circuit van Assen is kletsnat en het zicht is beperkt.

Wat de grotendeels doorweekte mensen op de tribunes niet weten is dat de organisatie aan een plan heeft gewerkt om de officieuze rentree van De Vries nog een stuk spectaculairder te maken. De F310B, een legendarische Ferrari F1-auto van Michael Schumacher uit 1997, is ook aanwezig in Assen en zou mogelijk in actie kunnen komen.

Het was de bedoeling dat De Vries zou plaatsnemen in de cockpit van Schumachers felrode Ferrari, maar helaas blijkt het plan niet haalbaar. De F310B is niet op tijd rijklaar. Bovendien vindt de nieuwe eigenaar het naar verluidt geen goed idee om de peperdure auto onder de kletsnatte omstandigheden te laten rijden.

In plaats daarvan gaat De Vries op pad in een Dallara T12. Die Formule-auto werd in 2014 onder meer gebruikt door De Vries' landgenoot Beitske Visser in het Formule Renault 3.5-kampioenschap. Tegenwoordig is voormalig Formule 1-coureur Antonio Pizzonia de eigenaar van de wagen, die ouderwets veel herrie maakt.

Nyck de Vries in actie op het TT Circuit in Assen. Foto: ANP

'Volgens mij is dat niet de bedoeling'

Na drie probleemloze rondes op de kletsnatte baan houdt De Vries het voor gezien. Als hij uit zijn auto is gestapt, komt de circuitspeaker op hem af om te vragen of hij nog wat wil zeggen tegen het publiek. "Volgens mij is dat niet de bedoeling", antwoordt De Vries, die daarna nog even met fans op de foto gaat en vervolgens zijn motorhome inloopt.

Ook een handjevol journalisten die De Vries willen spreken krijgen van zijn management te horen dat hij niet van plan is om iets te zeggen. Sinds zijn ontslag is het stil rond de coureur uit Sneek, die zich donderdag tijdens een première van een nieuwe racefilm in Amsterdam wel liet ontvallen dat het de afgelopen weken goed met hem ging.

In Assen wil De Vries zelfs die woorden niet herhalen. Ook tijdens een handtekeningensessie in de fanzone krijgt de speaker op het podium desgevraagd te horen dat de voormalig Formule 1-coureur de microfoon niet wil aanpakken om wat tegen het publiek te zeggen.

Zondag staat op het Drentse circuit opnieuw een volle racedag met onder meer een demonstratie van De Vries op het programma. In welke auto De Vries dan rijdt en of hij naast de baan iets meer van zich laat horen, is nog niet bekend.