F2 en F3 volgend jaar niet in voorprogramma Nederlandse Grand Prix

De Formule 2 en Formule 3 maken volgend jaar geen deel uit van het voorprogramma van de Nederlandse Grand Prix, meldt de FIA vrijdag. Het alternatieve voorprogramma van de GP in Zandvoort wordt later bekendgemaakt.

Het is voor het eerst sinds de terugkeer van de GP van Nederland dat de Formule 2 niet neerstrijkt in Zandvoort. De Formule 3-coureurs racen dit seizoen al niet door de Noord-Hollandse duinen.

Tijdens de editie van dit jaar is de F2 wél te zien in het voorprogramma van de koningsklasse. In 2024 staan er in de Formule 2 in totaal veertien races gepland. In de F3-klasse staan er tien races op het programma.