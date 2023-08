Het Formule 1-seizoen is over de helft. De zomerstop van de koningsklasse is een mooi moment om de balans op te maken. Welk team viel tegen, wie presteerde bovenmaats? NU.nl beoordeelt de teams aan de hand van de WK-stand.

1. Red Bull: 503 punten - Cijfer: 9,5

De concurrentie hoopte dichter bij Red Bull te komen; tijdens de winterstop, maar ook in de loop van de eerste seizoenshelft. Daar is weinig van terechtgekomen. Op een enkel circuit, zoals Canada, kon Fernando Alonso de achtervleugel van Verstappen in de verte zien, maar doorgaans rijdt de Nederlander tientallen seconden verderop.

Verstappen maakt nauwelijks fouten en zit in zijn eigen kampioenschapje. Daar heeft hij zelf een groot aandeel in, maar de Red Bull RB19 is ook duidelijk de snelste auto van het veld. Dominant op de rechte stukken (zeker met DRS open), in snelle bochten en zelfs als er veel downforce vereist is.

Zijn er dan helemaal geen zwaktes? De auto gaat relatief moeizaam over kerbstones, maar dat is wel echt relatief.

Sergio Pérez kan zijn teamgenoot in de verste verte niet bijhouden en valt vaak ten prooi aan de McLarens, de Mercedessen, de Ferrari's of de Aston Martins. In de beginfase profiteerde Pérez soms van pech bij Verstappen en droomde hij hardop van de titel. Die droom is inmiddels vervlogen. Verstappen heeft door het seizoen stappen vooruit gezet met de auto, Pérez vooral achteruit.

De Red Bull RB19 is zeker in handen van Max Verstappen een klasse apart. Foto: Getty Images

2. Mercedes: 247 punten - Cijfer: 7,0

De grootste fout maakte Mercedes al in de aanloop naar het seizoen. Het team verbeterde de slechte W13 uit 2022 halfslachtig, zonder grote koerswijziging. Al in Bahrein kwam Mercedes erachter dat de slechte eigenschappen van de rampauto ook in de opvolger zaten. De W14 stuiterde dan niet, snel was de nieuwe zwarte auto ook niet.

Na een grote update in Monaco gaat het iets beter, maar het team dat zichzelf nog altijd als kampioensformatie ziet, zit momenteel klem met de verkeerde auto. Podiumplaatsen zijn wel binnen bereik, en in Hongarije pakte Lewis Hamilton zelfs pole. Daarvoor werd wel zijn tempo in de race opgeofferd. Het zijn noodgrepen naar succes waarvoor het team zich in de hoogtijdagen zou hebben geschaamd.

Hamilton heeft door het seizoen heen wel weer de macht teruggrepen binnen Mercedes, waar George Russell vorig jaar nog aan zijn stoelpoten zaagde. Zeker sinds Monaco lijkt de zevenvoudig wereldkampioen beter in zijn sas met de auto. Ondanks al zijn successen en zijn 38 jaar is de Brit ook nog altijd bewonderenswaardig gemotiveerd.

Het duurt nog minimaal een half jaar voordat Mercedes Red Bull weer kan aanvallen. Foto: Getty Images

3. Aston Martin: 196 punten - Cijfer: 8,0

Het groene team is dé revelatie van het seizoen, maar er zijn wel twee nadrukkelijke problemen. In de ontwikkelingsoorlog delft Aston Martin na een uitstekende start het onderspit tegen de andere drie achtervolgers van Red Bull. Sinds de Canadese Grand Prix is het team afgezakt naar de vijfde auto in de pikorde.

Daarmee bivakkeert het team meteen rond de puntengrens en moet het profiteren van uitvalbeurten (zoals in Spa van Oscar Piastri en Carlos Sainz). Sinds de update in Canada is het team het spoor bijster met de auto.

Daarnaast is Aston Martin effectief een eenmansteam. Fernando Alonso trekt de kar nadrukkelijk, en dan is het een terechte vraag of hij als 42-jarige nog alles uit de auto haalt. Toch overvleugelt de Spaanse veteraan nog altijd Lance Stroll. Die begon het seizoen met gebroken polsen, maar is ook een paar maanden later nog niet op snelheid.

Het podium is inmiddels ver uit zicht voor Fernando Alonso. Foto: Getty Images

4. Ferrari: 191 punten - Cijfer: 6,5

De sterke seizoensstart van 2022 is lang geleden voor de Scuderia. Met moeite pakt het team momenteel podiumplaatsen. Onder de streep is de SF-23 een tegenvaller. Een concurrent van Red Bull is de auto al lang niet meer, ook niet in de kwalificatie. De coureurs klagen over onberekenbaar rijgedrag, te snel slijtende, oververhitte banden en uiteraard de eeuwige achilleshiel: de strategie.

Is er dan helemaal niets positiefs te melden? Toch wel. Ferrari was zwak in de ontwikkeling van de auto, maar heeft het tempo flink opgeschroefd in Maranello. Tijdens het natte weekend in Spa-Francorchamps kón er van alles misgaan, maar waren het andere teams die faalden. Ferrari had onder lastige omstandigheden zowaar eens alles onder controle.

De Ferrari-coureurs gingen door een fase van moedeloosheid toen bleek dat Red Bull buiten bereik was, maar rijden inmiddels met meer realisme. Charles Leclerc is gestopt met wekelijks melden dat er "werk te doen is" en presteert na wat fouten weer goed. Sainz is altijd een stabiele factor. Niet de allersnelste, wel een degelijke teamspeler.

Charles Leclerc heeft inmiddels al ruim een jaar niet gewonnen voor Ferrari. Foto: Getty Images

5. McLaren: 103 punten - Cijfer: 6,5

Het seizoen van McLaren is onder te verdelen in een deel vóór de update in Oostenrijk en een deel erna. De formatie van de nieuwe teambaas Andrea Stella ging het seizoen in met de uitgesproken wetenschap dat het wachten was op die update.

In die negen races was een uitslag met twee auto's in de punten al goed. Op de Red Bull Ring was het opeens een podiumwaardige auto, zeker toen daar in Silverstone nog een nieuwe voorvleugel bij kwam.

Het team was in die situatie niet onwennig, wat je soms bij andere teams ziet die opeens de snelheid hebben. McLaren blijft een vreemde renstal in dat opzicht: een topteam dat zichzelf zelden voorziet van een topauto. Als het dan lukt, weten ze er wel raad mee.

Tegelijk met de wederopstanding komt ook de doorbraak van Piastri, die als grootste talent in jaren geldt binnen de koningsklasse. De Australiër laat zien wat hem in de opstapklassen succes bracht: kalm, leergierig, snel en met een gestage lijn omhoog. Met Lando Norris erbij heeft McLaren een geweldig coureursduo. Nu hopen op de volgende update, die in Singapore wordt verwacht.

Oscar Piastri laat zien waarom McLaren zo veel moeite voor hem heeft gedaan. Foto: Getty Images

6. Alpine: 57 punten - Cijfer: 5,0

'Team Enstone' bivakkeert rond de puntengrens en grossiert dus in tiende, negende en achtste plaatsen. Dat was niet het plan. Alpine moest van de veeleisende Renault-directie de top drie aanvallen. Het team is alleen maar achteruitgegaan, ingehaald door Aston Martin en later ook McLaren. Dat de FIA het team nu wil helpen om de tegenvallende motor beter te maken, is niet goed voor de reputatie.

Alpine heeft een goed coureursduo, maar heeft in Pierre Gasly en Esteban Ocon ook geen bewezen topniveau dat het eerder met Alonso wel in huis had. Toch is dat allesbehalve het grote probleem voor het team. Eerst moet de auto beter. De hele top van het team is ontslagen om dat sneller te bewerkstelligen. De vraag is of de chaos die nu in Enstone heerst Alpine echt verder gaat helpen.

Alpine ging niet vooruit, maar achteruit. Foto: Getty Images

7. Williams: 11 punten - Cijfer: 7,0

In punten begint de achterhoede bij Williams, terwijl dat team zich regelmatig in de strijd in het middenveld mengt. De auto is goed op snellere circuits en pakt zodoende soms punten. Toch is er vooral realisme bij teambaas James Vowles, die benadrukte dat jaren van geldgebrek hun sporen hebben achtergelaten op de faciliteiten van het team.

Alexander Albon trekt de kar bij Williams en laat regelmatig zien dat hij een stap terug richting de top aankan. De onzekere coureur van Red Bull is veranderd in een doortastende teamleider die snelheid laat zien zodra de auto hem daartoe in staat stelt.

Het contrast met rookie Logan Sargeant is groot. De Amerikaan pakte nog geen punten en crasht regelmatig. Sargeant doet het niet veel beter dan bijvoorbeeld Nyck de Vries, maar mag (mede om financiële redenen) door.

Alexander Albon is op een goede dag een toptienklant. Foto: Getty Images

8. Haas: 11 punten - Cijfer: 6,5

Nico Hülkenberg zorgde er met wat goede kwalificatieronden voor dat het seizoen van Haas niet helemaal kleurloos verloopt, maar verder is het niet bijster indrukwekkend. Kevin Magnussen worstelt net als Hülkenberg met de Ferrari-kloon, die alle eigenschappen van dat team in veelvoud lijkt te hebben: snel over één ronde, matig in de race.

Of Haas ooit de stap naar voren kan zetten, is de vraag. Het team blijft afhankelijk van Ferrari en partner Dallara. Het is geen volledig zelfstandig opererende renstal met een grote eigen fabriek. Als Haas zich al in het middenveld mengt, doet het team het gewoon goed.

Op wat goede kwalificaties na verloopt het seizoen van Haas pover. Foto: Getty Images

9. Alfa Romeo: 9 punten - Cijfer: 6,0

Het Sauber-team heet nu nog Alfa Romeo, maar moet vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi worden. De Zwitserse formatie heeft in dat licht nog bergen werk te verzetten. De auto die het dit seizoen op de baan brengt, is meestal in de achterhoede te vinden, met een enkele uitschieter. De kwalificatie in Hongarije was daarvan een goed voorbeeld.

Een update in Silverstone leek Sauber vooruit te helpen, maar dat is nog nauwelijks terug te zien in punten voor Zhou Guanyu en Valtteri Bottas. De uitvoering in Hongarije was vooral pover, een race die het team aan meer punten had moeten helpen. Geld lijkt geen probleem meer voor Sauber, dus de verwachtingen moeten de komende jaren echt omhoog. En de resultaten dus ook.

Sauber is nog lang niet het Audi-fabrieksteam dat het moet worden. Foto: Getty Images

10. AlphaTauri: 3 punten - Cijfer: 5,5

Voor een team dat veel onderdelen overneemt van Red Bull presteert AlphaTauri ronduit matig. Teambaas Franz Tost sprak al snel zijn teleurstelling uit over de auto, die vaak de langzaamste van het veld is. Toch zijn punten in de races soms binnen bereik. Yuki Tsunoda sloeg drie keer toe. De ervaren Daniel Ricciardo lijkt dat ook te kunnen doen in de tweede seizoenshelft.

De zelden imponerende De Vries kreeg weinig tijd bij het zusterteam van Red Bull. Topman Helmut Marko greep in en de Oostenrijker wil nog meer verbeteringen. Hij kondigde een innigere samenwerking met Red Bull aan en een andere naam. De tweede seizoenshelft wordt daarom uitzitten met deze auto. Tsunoda en Ricciardo willen zich er wel mee in de kijker rijden voor het stoeltje naast Verstappen in 2025.