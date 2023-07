Terugblik F1: 'Discussie tussen Max en 'GP' laat zien hoe sterk hun band is'

Volgens Ho-Pin Tung lieten de discussies tussen Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase ('GP') op Spa-Francorchamps zien hoe goed hun band is. Een terugblik op de race in de Belgische Ardennen.

We hebben afgelopen weekend verschillende rode vlaggen en uitstel van sessies gezien. Denk jij dat de echte ouderwetse regenrace nu tot het verleden behoort?

"Dat denk ik niet. We zeiden het vooraf al: Spa is een erg snel circuit waar je veel last hebt van spray, waardoor het zicht minimaal wordt. Dus dat heeft zeker meegespeeld afgelopen weekend. Wel is het duidelijk dat er aanpassingen aan de blauwe fullwetregenband van Pirelli gedaan moeten worden om die beter te doen aansluiten op het beleid van de wedstrijdleiding. Op dit moment werkt de band alleen in condities die voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn om de race of een sessie te starten. Dat is overigens niet alleen in de F1 zo, in meerdere klassen zie je dat de fullwet eigenlijk relatief weinig gebruikt wordt ten opzichte van de intermediates."

"De blauwe fullwetband is gemaakt om te werken bij voortdurende regen in combinatie met staand water en plassen. Door het ontwerp van de band kan die in dergelijke condities veel water verwerken. Maar juist door dat ontwerp beweegt zo'n band enorm veel. De blokken rubber zijn erg hoog. Als de snelheid hoger wordt en daarmee dus ook de krachten op de band, zorgt dat direct voor veel instabiliteit en verlies van grip. Door die beweging plus het zachte compoundrubber dat gebruikt wordt, slijt en verbrandt zo'n band dan ook heel snel. Daarnaast verliest zo'n band dan direct de scherpe randjes van het profiel en die zijn juist nodig om als het ware goed door het water heen te kunnen snijden."

1:30 Afspelen knop Verstappen moest zijn hoofd erbij houden: 'Hij zat 'GP' te stangen'

We hoorden regelmatig discussies tussen Verstappen en zijn race-engineer Lambiase. Soms ging het er behoorlijk stevig aan toe. Hoe belangrijk is het voor een coureur om een goede band te hebben met de race-engineer?

"De stevige discussies zijn voor mij juist een teken dat hun band heel erg goed en sterk is. Ze durven tegen elkaar te zeggen wat ze denken en begrijpen elkaar goed. Dit wederzijdse vertrouwen is essentieel om zowel qua auto als strategisch het potentieel te benutten. Verstappen zit in de auto en kan de condities natuurlijk als geen ander aanvoelen en GP heeft alle data van zijn auto en andere relevante informatie voorhanden. Het is een fijne balans voor welke beslissing je dan op welk moment moet nemen, zeker in wisselende omstandigheden. Over het algemeen heeft een coureur dan wel het laatste woord, bijvoorbeeld als besloten moet worden welke banden gebruikt moeten worden."

McLaren scoorde met Oscar Piastri een podiumplaats in de sprintrace. En Lando Norris had een opvallende race op zondag, waarin hij eerst ver terugviel om daarna weer stevig in de punten te komen. Hoe zijn die wisselende prestaties in één weekend te verklaren?

"McLaren was eigenlijk het enige team dat ervoor gekozen had met een grotere vleugel en dus veel meer downforce te rijden. Waarschijnlijk met het oog op de voorspelde wisselende omstandigheden. Simpel gezegd heb je dan minder topsnelheid en meer grip in de bochten, maar het werkt natuurlijk overal in door. Die gok pakte bijna goed uit, getuige het feit dat Piastri kon duelleren met Verstappen in de sprintrace. Wel vond ik het best opvallend dat Piastri in de sprintrace veel meer last van bandenslijtage had dan Verstappen. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan hoe Verstappen zijn banden weet te managen."

"Op de droge omstandigheden op zondag speelde die grote vleugel Norris parten, want met een dergelijk gebrek aan topsnelheid op de lange rechte stukken in Spa ben je niet alleen kansloos in de verdediging, maar ook in de aanval. Toen het begon te regenen, viel het zijn kant weer op. Want door de extra hoeveelheid downforce ten opzichte van de rest was hij veel beter in staat om zijn bandentemperatuur hoog te houden en daarmee voor grip te zorgen. Tel daarbij op dat McLaren een goede strategische keuze maakte door te stoppen voor softs die veel gemakkelijker temperatuur vasthouden."

"In zulke omstandigheden staat temperatuur echt gelijk aan grip. Doordat Norris in die fase zoveel sneller was dan de rest, kon hij virtueel veel plekken winnen. En toen het weer droog werd, hielp de extra downforce hem om z'n zachte banden in die enorm lange stint tot het einde van race in leven te houden."

2:11 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen dendert door en pakt zege in België

We zijn nu halverwege het seizoen. Wat viel jou naast de dominantie van Verstappen het meest op aan de eerste seizoenshelft?

"We zijn nu anderhalf seizoen bezig met de huidige generatie auto's onder de nieuwe technische regels met grondeffect als grootste factor. En na anderhalf seizoen lijkt Red Bull het enige team dat de regels en auto heeft weten te doorgronden. Veel teams lijken de auto's nog steeds niet helemaal door te hebben en niet altijd volledig te begrijpen wat er gebeurt, en dan vooral in relatie tot de vloer."

"Dat geeft aan hoe ontzettend gecompliceerd het is. En zoals vaker benoemd: het zijn kleine veranderingen en finesses die ineens voor een groot verschil lijken te zorgen, zowel qua auto-updates als hoe de auto gerund wordt. Het veld is weliswaar dichter bij elkaar gekomen, maar de prestaties schommelen per weekend en dat maakt het leuk."

Tot slot, verwacht je dat Verstappen in de tweede helft van het seizoen dominant blijft?

"Ja. Het verschil is momenteel zo groot dat het voor de concurrentie lastig zal zijn om dat gat te dichten. De combinatie Red Bull en Verstappen lijkt haast onverslaanbaar, het gaat met zulk ogenschijnlijk gemak. Natuurlijk zullen er nog races komen waar de Red Bull relatief minder sterk is dan hij bijvoorbeeld in Spa was, maar vergeet niet dat ze ook operationeel constant weten te maximaliseren."