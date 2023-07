Wéér trofee van Verstappen gesneuveld, ditmaal door toedoen van eigen team

Delen via E-mail

De trofee van Max Verstappen is zondag na afloop van de door hem gewonnen Grand Prix van België opnieuw beschadigd geraakt. De beker werd tijdens de festiviteiten omver gelopen door een van zijn teamleden.

Een week geleden in Boedapest raakte de beker van Verstappen ook al beschadigd toen deze op het podium werd omgestoten door Lando Norris. De trofee kostte zo'n 40.000 euro. Verstappen ontvangt binnenkort een replica.

Het is niet bekend of de beker van Verstappen in Spa nog gemaakt kan worden. De trofee werd omgestoten door een van de teamleden na het maken van de traditionele winnaarsfoto's.