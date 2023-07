Pérez kon niets doen om razendsnelle Verstappen achter zich te houden op Spa

Sergio Pérez vertelde zondag na de Grand Prix van België dat hij niets kon doen om winnaar Max Verstappen achter zich te houden. De Mexicaan werd al snel ingehaald door zijn teamgenoot en kwam als tweede over de finish.

"Het was een goede race voor het team", zei Pérez, die een kleine halve minuut achter Verstappen over de finish kwam. "Voor mijn race was het cruciaal dat ik snel voorbij Charles (Leclerc, red.) zou komen en dat lukte al in de eerste ronde. Max reed zich daarna al snel naar voren. Ik kon niets doen om hem achter me te houden."

Achter Verstappen en Pérez completeerde Leclerc het podium. Voor Pérez, die door een gridstraf van Verstappen als tweede was gestart, was het zijn tweede podiumplek op rij nadat hij een week geleden in Boedapest als derde was geëindigd.

Pérez hoopt dat hij een roerige periode nu definitief achter zich kan laten. Terwijl Verstappen sinds de Grand Prix van Miami alle races won stelde Pérez vooral teleur, met name in de kwalificaties.

"Ik kijk er naar uit om vanaf nu tot aan het eind van het seizoen iedere race op het podium te staan", vervolgde Pérez. "We hebben een zware tijd achter de rug, maar we hebben ons herpakt en nu opnieuw een podium gescoord. We willen dit momentum na de zomerstop vasthouden."

Horner: 'Checo haalt vertrouwen uit dit weekend'

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner was te spreken over het optreden van Pérez. "Ik denk dat hij veel vertrouwen haalt uit dit weekend", zei Horner in het motorhome van Red Bull. "Hij zette de auto op de eerste startrij, ging aan de leiding en finisht als tweede. Hij staat ook steviger op de tweede plek in het kampioenschap."

Volgens Horner weet Pérez "dat als er geen gekke dingen met Verstappen gebeuren" het kampioenschap buiten bereik is. "Hij moet zichzelf maximaliseren en geen terrein verliezen op de coureurs die achter hem staan. Misschien lukt het om nog wat races te winnen."

Horner vindt het niet zorgwekkend dat het gat tussen Pérez en Verstappen opnieuw erg groot was. "Max heeft op dit moment superioriteit over iedereen in het veld. We zien iets wat je eens in een generatie ziet."