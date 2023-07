Verstappen is ook vanaf zesde startplek niet te stoppen: 'Heb echt weer genoten'

Max Verstappen is blij en opgelucht dat hij zondag bij de start van de Belgische Grand Prix uit de problemen bleef. De wereldkampioen van Red Bull Racing reed onbedreigd naar de zege toen hij eenmaal aan kop ging.

Verstappen was zaterdag al de snelste in de kwalificatie, maar moest vanwege een gridstraf - hij kreeg voor de vijfde keer dit seizoen een nieuwe versnellingsbak - vijf plaatsen naar achteren op de startgrid.

"Het was even wennen vanaf P6, maar ik wist dat we een geweldige auto hadden. Ik moest vooral de eerste bocht zien te overleven, want het was dringen", zei Verstappen in zijn eerste reactie.

"Het lukte me om uit de problemen te blijven. Daarna had ik steeds de juiste inhaalacties. In het begin werd ik wat opgehouden, maar daarna kon ik mijn eigen tempo rijden. Ik heb echt weer genoten."

'Banden hebben het hier zwaar'

Verstappen reed geroutineerd naar zijn achtste zege op rij. "De banden hebben het hier altijd heel zwaar, dus dan wil je geen onnodige acties hoeven doen. Dat lukte tot het einde", zei de 24-jarige Nederlander.

Het begon tijdens de race nog even te regenen. "Dat was tricky. Je zag wel dat het regende, maar niet precies hoe hard. Gelukkig had het geen gevolgen. Eau Rouge en Raidillon zijn bochten waar je dat niet wil."

De dominantie van Verstappen in de Formule 1 kent geen grenzen meer. De Red Bull-rijder heeft in de WK-stand inmiddels een voorsprong van 125 punten op teamgenoot Sergio Pérez en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij.