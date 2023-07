Oppermachtige Verstappen declasseert Pérez en wint in België achtste GP op rij

Max Verstappen heeft zondag vanaf de zesde startplaats met overmacht de Belgische Grand Prix op zijn naam geschreven. De Nederlander was op Spa-Francorchamps niet te houden voor de concurrentie, waaronder teamgenoot Sergio Pérez.

Verstappen kwam uiteindelijk met een voorsprong van ruim 22 seconden voor Pérez over de streep, terwijl de Mexicaan dezelfde strategie had en in de eerste ronde de leiding pakte. De Limburger liep vijfien punten uit op zijn teammaat. Het was Verstappens achtste zege op rij, die door een gridstraf van de zesde startplaats kwam.

Charles Leclerc legde vanaf poleposition beslag op de derde plaats, de derde podiumfinish van het seizoen voor de Ferrari-coureur. Lewis Hamilton werd met de Mercedes vierde, voor Fernando Alonso in de Aston Martin. George Russell werd zesde in de tweede Mercedes.

In een moeizame race voor McLaren kwam Lando Norris als zevende over de streep. Esteban Ocon werd achtste met de Alpine, voor Lance Stroll in de tweede Aston Martin en Yuki Tsunoda in de AlphaTauri.

Max Verstappen kent goede start op Spa

Voorzichtige start werp zijn vruchten af

Verstappen was vooraf van plan om het voorzichtig te doen in de eerste paar bochten. Dat plan pakte goed uit. Terwijl de Nederlander uit het gedrang bleef, wilden Hamilton, Carlos Sainz en Oscar Piastri met drie auto's naast elkaar door de hairpin. Dat moest Piastri meteen al bezuren, en Sainz later ook. Beide coureurs vielen uit.

De vierde plaats was daarmee voor Verstappen, die koers zette richting de podiumplaatsen. Eerst moest Hamilton er aan geloven. Zodra de Brit zelf geen DRS meer kreeg door Leclerc voor hem, zoefde Verstappen de Mercedes-coureur voorbij. Leclerc was daarna een makkelijk doelwit, waardoor Verstappen zijn teammaat Pérez in het vizier kreeg.

In de zeventiende ronde zette Verstappen de aanval in op zijn teamgenoot, die daar weinig tegen kon doen. Door Eau Rouge zat de WK-leider al bij de Mexicaan op de staart, en op het Kemmel-rechte stuk ging Verstappen naar de leiding.

Verstappen pakt de leiding na inhaalactie op teamgenoot Pérez

Verstappen heeft weer felle discussies met race-engineer

Terwijl de regerend wereld kampioen gelijk een gat trok, begon het zachtjes te regenen. Dat duurde zo'n tien minuten, waardoor het zinloos was om over te stappen naar intermediates. Iedereen bleef doorgaan op de slicks, en belangrijker: iedereen hield zijn auto ondanks de omstandigheden op de baan.

Bij Verstappen draaide het vervolgens alleen nog om beheerst naar de finish rijden, al was er enige discussie hoe beheerst dat moest gebeuren. Race-engineer Gianpiero Lambiase vond dat de Nederlander veel te snel ging en onnodig risico nam. Verstappen zelf stak ludiek de draak met zijn engineer door voor te stellen om nog een extra stop te maken, onder het mom van "een beetje extra pitstoptraining". Het zei alles over de overmacht die Verstappen momenteel heeft ten opzichte van de concurrentie, waaronder zijn eigen teamgenoot Pérez.

Tsunoda pakt voor de derde keer punt in 2023

Achter Verstappen gebeurde er na de openingsfase niet bijzonder veel. Alleen de strijd om de laatste punten was interessant. Dat ging naar Yuki Tsunoda in de AlphaTauri, die zodoende voor de derde keer punten pakte in 2023.