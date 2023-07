Vooruitblik GP België: Verstappen doet voorzichtig in eerste ronden

Met een start vanaf de voor hem ongebruikelijke zesde plaats weet Max Verstappen wat hem zondag op Spa-Francorchamps te doen staat: veilig de eerste ronden doorkomen. Dan is de winst bijna een formaliteit.

De Nederlander weet hoe het fout kan gaan in de eerste bocht op Spa. La Source is een hairpin die kan werken als een flessenhals. In 2016 liep Verstappen daar bijvoorbeeld schade op. In 2019 overkwam de Limburger dat ook. In 2018 lanceerde de te laat remmende Nico Hülkenberg Fernando Alonso zelfs over de Alfa Romeo van Charles Leclerc.

"Daar moet ik dus even voorzichtig doen. Als ik daarna in mijn ritme kan komen, dan is het zaak om ze een voor een te pakken", blikte Verstappen zaterdag vooruit na de door hem gewonnen sprintrace.

De regerend wereldkampioen weet dat de snelheid gegarandeerd is. Dat merkte hij aan zijn snelle aanval op Oscar Piastri. "Ik deed het uit de pits nog rustig aan, maar ik liep al rap op hem in. We zijn zo veel sneller", glimlachte de WK-leider.

Verstappen is dus weer topfavoriet om te winnen, ook al start Sergio Pérez met een gelijkwaardige Red Bull op de tweede plaats. De Mexicaan laat al races lang niet zien ook maar een bedreiging te vormen voor zijn teamgenoot.

Kans op buien tijdens de race

De weersomstandigheden spelen voor Verstappen ook geen rol. Zijn auto functioneert op zowel nat als droog asfalt goed. Voor andere coureurs is het wel hopen op nat óf droog. Piastri rijdt bijvoorbeeld net als George Russsel met een grote achtervleugel om tijd te winnen in de bochtige middensector. "Een schuurdeur", noemde Russell de vleugel. Die komt vooral van pas als het nat is.

De voorspelling was aanvankelijk dat het zondag droog zou blijven, maar het Belgische KMI houdt toch rekening met buien tijdens de race. Polesitter Charles Leclerc lijkt meer voordeel te hebben bij een droge baan. Zijn Ferrari doet het vooral goed in de snelle sectoren. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton in de Mercedes, die als derde mag beginnen.

Start opstelling top tien 1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Lando Norris (McLaren)

8. George Russell (Mercedes)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

Geen racesimulaties voor een droge Grand Prix

Mocht het droog blijven, dan is er keuze uit een eenstopper of een tweestopper. Dat is volgens Pirelli gebaseerd op eerdere races op Spa. Er was slechts één vrije training in dit sprintraceweekend, en die viel grotendeels in het water. De sprintrace zelf werd volledig gereden op regenbanden, dus ook daaruit kunnen de teams qua droogweerbanden weinig opmaken. Leclerc vatte de situatie daarom goed samen: "We gaan de race in met een groot vraagteken."