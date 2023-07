Bekijk de startopstelling voor de GP van België met Verstappen op plek zes

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Max Verstappen reed vrijdag in de kwalificatie de snelste tijd, maar de WK-leider begint door een gridstraf vanaf de zesde plek aan de Grand Prix van België. Bekijk hier de startopstelling.

Verstappen liep zaterdag met de winst van de sprintrace alweer acht punten uit in de WK-stand en kan zondag in de race een nieuwe slag slaan. Hij jaagt in de Grand Prix van België, die om 15.00 uur begint, op zijn achtste zege op rij.