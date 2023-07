Hamilton ziet botsing met Pérez als race-incident en haalt quote van Senna aan

Lewis Hamilton vindt de tijdstraf die hij zaterdag tijdens de sprintrace in België kreeg na het incident met Sergio Pérez aan de zware kant. De Brit zorgde met zijn actie voor een gat in de Red Bull van Pérez, die Hamilton zelf weinig kwalijk neemt.

"Het was mijns inziens een race-incident", reageerde Hamilton na de kletsnatte sprintrace. "Het waren listige omstandigheden en iedereen doet zijn best. Ik deed het natuurlijk niet expres."

Het incident tussen Hamilton en Pérez vond plaats in het laatste deel van de sprintrace. Hamilton probeerde de teamgenoot van Max Verstappen voorbij te steken. Dat lukte uiteindelijk ook, maar daarbij raakte hij de Red Bull van Pérez wel hard in de zijkant.

Voor de actie kreeg Hamilton een straf van vijf seconden, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen van de vierde plek naar de zevende plek zakte. Ook Hamiltons teambaas Toto Wolff liet zijn onvrede merken. "We willen hen toch gewoon zien racen? Dit was een duidelijk race-incident."

Door de actie van Hamilton viel Pérez tijdens de spintrace op het natte Spa-Francorchamps uit. "Hij reed eigenlijk de hele rechterkant van de auto kapot", reageerde de Mexicaan. "Daardoor was het game over voor ons."

"Misschien dat hij haast had om terrein goed te maken in een race die toch al zo kort is", vervolgde Pérez. "Wellicht dat je in zo'n korte race ook dat soort risico's soms moet nemen, maar leuk is het niet."