Piastri verwachtte inhaalactie Verstappen niet zo snel: 'Hij was niet te houden'

Oscar Piastri kon door een goed verlopen pitstop enkele ronden aan de leiding rijden van de sprintrace op Spa-Francorchamps. Al snel kwam Verstappen hem voorbij, sneller dan de Australiër had verwacht.

"Ik keek in mijn spiegels bij het uitkomen van bocht 1 en dacht dat ik wel een gaatje had, maar bovenop de heuvel na Eau Rouge zat hij al vlak achter me", beschreef de 22-jarige coureur het moment na de safetycar.

Piastri was aan de leiding gekomen omdat hij wel bij de eerste mogelijkheid om te stoppen naar binnen dook voor intermediates, terwijl Verstappen een rondje doorging. Dat deed de Nederlander omdat hij bang was dat hij in de pits op andere auto's moest wachten. Andere coureurs overkwam dat inderdaad. "Maar wij hadden geluk", stelde Piastri.

Met anderhalve seconde achterstand kwam Verstappen weer achter de McLaren-coureur de baan op. "Het was wel cool om aan de leiding te rijden. Ik kon een klein beetje ontspannen, al is het nooit goed voor je zenuwen als Verstappen achter je zit", lachte hij.

Het was volgens Piastri niet de vraag of, maar wanneer de Nederlander hem zou passeren. "Ik had gedacht dat ik het wat rondjes langer kon volhouden. De safetycar kwam me in dat opzicht ook goed uit, want mijn banden waren niet in opperbeste staat. Maar zodra we weer raceten, kwam Verstappen me dus meteen voorbij. Ik heb m'n best gedaan, maar hij was niet te houden."

'Voel me veel comfortabeler in de auto'

De voormalige Formule 2- en Formule 3-kampioen is blij met de progressie die hij de laatste weken boekt. In Silverstone en op de Hungaroring zat hij al dicht tegen het podium aan, ook door de sterk verbeterde McLaren.

"Ik voel me veel comfortabeler in de auto. Dat helpt. En als ik het nu goed doe zit ik meteen rond de top drie, dat is natuurlijk ook fijn", analyseerde Piastri zijn vorm.

"Silverstone was mijn beste weekend tot nu toe. In Hongarije kwam ik er achter dat ik nog best veel moet leren. Hier in Spa gaat het ook wel goed. Ik kon alleen nog sneller, al moet je ook weer niet te veel willen. Voor je het weet hang je in de bandenstapels."