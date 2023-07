Verstappen 'vloog' in kletsnatte sprintrace van GP België: 'Dat heb je kunnen zien'

Max Verstappen maakte zich zaterdag geen moment zorgen tijdens de lastige sprintrace in België. De WK-leider gaf in de beginfase de leiding weg aan Oscar Piastri, maar wist zeker dat hij de leiding terug zou pakken.

De sprintrace begon na veel regenval achter de safetycar, waarna er een tactisch spel ontstond. Op de opdrogende baan koos Verstappen ervoor om niet direct de pitsstraat in te gaan. Veel coureurs achter hem deden dat wel en kozen voor de intermediateband.

Verstappen ging pas bij de tweede ronde naar binnen. "Dat was veel veiliger", lichtte hij na afloop toe. "Ik had als eerste naar binnen kunnen gaan, maar dan kon ik alsnog gehinderd worden door andere auto's. Of ik had het slachtoffer van een safetycar kunnen worden."

Door de keuze om te wachten kwam de 25-jarige Verstappen achter Piastri, maar daar lag hij geen moment van wakker. "We verloren dan wel een positie, maar we wisten dat we snel waren. Dat heb je ook kunnen zien", zei de Red Bull-coureur.

"Zodra de intermediates erop zaten, vlogen we", vervolgde Verstappen vol enthousiasme. "Het was dus prima zo. We hadden alles onder controle. De auto was snel en de banden hielden het goed."

Door de zege in de sprintrace veroverde Verstappen weer acht punten en liep hij verder uit in de WK-stand. Zondag begint de tweevoudig wereldkampioen door een gridstraf vanaf de zesde plaats in de hoofdrace. Die begint om 15.00 uur.