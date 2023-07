Verstappen klopt Piastri en wint sprintrace op nat Spa-Francorchamps

Max Verstappen heeft zaterdag op een nat Spa-Francorchamps de sprintrace van de Belgische Grand Prix gewonnen. De WK-leider had het alleen kort aan de stok met Oscar Piastri, maar kon daarna op een natte baan wegrijden.

Piastri werd met zijn McLaren wel tweede, voor Pierre Gasly in de Alpine. De bandenstrategie aan het begin van de race schudde het veld aardig door elkaar.

Lewis Hamilton werd vierde in de Mercedes, maar zakte terug naar de zevende plaats vanwege een tijdstraf. Carlos Sainz werd zodoende vierde, voor zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris in de tweede McLaren.

Achter Hamilton pakte George Russell de achtste plaats. Esteban Ocon werd negende voor Alpine. Daniel Ricciardo kwam in de AlphaTauri als tiende over de streep. Dat leverde de Australiër geen punten op. Alleen de top acht krijgt punten in een sprintrace.

Verstappen kreeg er zodoende acht, en liep in de WK-stand verder uit op Sergio Pérez. De Mexicaan viel uit na contact met Hamilton en een ritje door de grindbak.

Top tien sprintrace 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Pierre Gasly (Alpine)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. George Russel (Mercedes)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

Regen vlak voor de start

De race begon na een vertraging. Een flinke bui trok vlak voor de start over Spa-Francorchamps, waardoor het te nat was om te rijden. Na vijf ronden achter de safetycar begon de race uiteindelijk met ruim een half uur vertraging en drie ronden minder. Diverse coureurs lieten al weten dat de baan droog genoeg was voor intermediatebanden.

Terwijl Verstappen het veld op gang trok, doken achter hem al negen auto's de pitlane in. Daarbij was ook Piastri, die een vlotte pitstop kon maken voor de intermediates, terwijl bijvoorbeeld de Ferrari-coureurs moesten wachten op andere auto's. Verstappen dook een ronde later naar binnen en kwam zo achter de McLaren-coureur terecht.

De Nederlander maakte zich op om de aanval te openen op de Australiër, tot Fernando Alonso van de baan spinde. De safetycat neutraliseerde de race even, wat het lot van Piastri slechts uitstelde. Zodra hij weer gas mocht geven, sloeg Verstappen op het Kemmel-rechte stuk meteen toe.

Hard duel tussen Hamilton en Pérez

Daarachter ontstond een fraaie strijd met onder meer Hamilton, Pérez en de Ferrari-coureurs. De teamgenoot van Verstappen delfde nogal pijnlijk het onderspit, onder meer nadat hij werd geraakt door Hamilton. Die kreeg daar later een tijdstraf voor. Leclerc en Sainz sloegen vervolgens ook toe, waarna Pérez in duel met Norris van de baan schoot. Het team haalde de Mexicaan daarna naar binnen.