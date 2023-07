Verstappen pakt pole voor sprintrace op Spa, Piastri tweede

Max Verstappen begint de sprintrace zaterdagmiddag op Spa-Francorchamps vanaf poleposition. De Nederlander was de snelste in de 'Sprint Shootout', voor Oscar Piastri in de McLaren.

De 'Sprint Shootout' begon 35 minuten later, vanwege een zware regenbui die over het circuit trok. Daarna duurde het even voor de baan droog genoeg was om auto's het natte asfalt op te sturen. Door het uitstel begint de sprintrace zelf ook 35 minuten later, dus om 17.05 uur op zaterdagmiddag.

De baan werd steeds sneller, en pas in het slotdeel van de kwalificatie was het droog genoeg voor slickbanden. Verstappen timede zijn ronden perfect en kwam als allerlaatste over de streep, waarmee hij met een 1.49,056 Piastri van pole af stootte. Verstappen was slechts 0,011 seconde sneller dat de Australische 'rookie'.

Carlos Sainz legde beslag op de derde plaats, voor Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Lando Norris werd vijfde in de tweede McLaren. De zesde startplaats is voor Pierre Gasly in de Alpine.

Mercedes viel tegen met een zevende plaats voor Lewis Hamilton en de tiende voor George Russell. Beide Britten zaten elkaar in de slotsfase bovendien voor de tweede dag op rij in de weg. Ook Sergio Pérez had moeite in de kwalificatie. De Mexicaan werd achtste.

Top tien startopstelling voor sprintrace 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Pierre Gasly (Alpine)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Sergio Pérez (Red Bull)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. George Russell (Mercedes)

Crash gaat te vroeg naar slicks en crasht

De vertraging liep tijdens de kwalificatie nog verder op door een rode vlag voor Lance Stroll. De Canadees probeerde het als enige in Q2 op slickbanden en moest dat al snel bezuren. Stroll voelde zelf al aan dat het te vroeg was, maar deed toch een snelle ronde. Daarin verloor hij de controle en ramde de Aston Martin in de bandenstapels.