Polesitter Leclerc heeft door 'veel snellere Red Bulls' geen vertrouwen in winst

Charles Leclerc denkt niet dat hij zondag om de zege kan strijden bij de Grand Prix van België. De Monegask eindigde in de kwalificatie als tweede, maar mag door de gridstraf van Max Verstappen van pole aan de race beginnen.

"Ik ben redelijk blij", zei een ontspannen Leclerc vrijdag op de persconferentie. "Ik heb veel gewerkt om beter te rijden in deze omstandigheden, omdat ik het in bijvoorbeeld Barcelona lastig had. Het voelde vandaag veel positiever, alleen had Q3 nog wat beter gekund. Maar ik denk niet dat de pole mogelijk was geweest."

"Het wordt lastig om Max en 'Checo' achter me te houden, winst is in principe wat te optimistisch bedacht. Maar als de kans zich voordoet, wil ik die natuurlijk grijpen. We gaan met een groot vraagteken de race in, want we hebben geen long runs gedaan. Voor iedereen is het een vraagteken hoe de banden zich houden."