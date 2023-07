Max Verstappen kwam vrijdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van België terug op een felle woordenwisseling met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De Red Bull-coureur praat felle discussies met 'GP' na afloop altijd weer uit.

"Dit gebeurt wel vaker, jullie horen het alleen niet altijd", zei Verstappen glimlachend na de kwalificatie, waarin hij ruim de snelste tijd neerzette. Eerder in de sessie ging het bijna mis voor de Nederlander. Met de hakken over sloot haalde hij Q3.

"Ik moest mijn eerste ronde op de slicks afbreken omdat ik over de witte lijn ging en wist dat die tijd zou worden afgenomen", zei Verstappen. "Daarna voelde het alsof ik te veel temperatuur in mijn banden was verloren. Ik nam ook wat te veel veiligheidsmarge in die laatste ronde, dus het was erg krap."

Direct nadat Verstappen over de witte lijn was gegaan, vertelde hij dat aan Lambiase. Hij stelde voor de ronde af te breken en daarna voor twee ronden op snelheid te gaan. Zijn engineer was het daar niet mee eens en wilde dat Verstappen een ronde lang zijn banden zou koelen en de batterij zou opladen om voor een laatste volle poging te gaan, omdat de baan steeds sneller werd.

Ruzie tussen 'getrouwd stel'

Verstappen haalde het dankzij die laatste poging, maar het scheelde met de tiende tijd niet veel. Over de boordradio meldde Verstappen onder begeleiding van enkele scheldwoorden dat de uitvoering niet goed was geweest.

Lambiase, die al sinds 2016 met de Nederlander samenwerkt, bleef kalm en legde Verstappen zijn kijk op de zaak uit. "We kunnen allebei vrij emotioneel zijn. Maar na afloop praten we het altijd weer uit", omschreef de WK-leider zijn relatie met de Brit van Italiaanse komaf. Teambaas Christian Horner noemt ze regelmatig "een getrouwd stel".

Verstappen met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Foto: Getty Images

Meer risico in laatste poging Q3

Vanaf Q3 ging het beter en mengde Verstappen zich in de strijd om pole, al wist hij dat er zondag door een gridstraf voor een versnellingsbakwissel vijf plaatsten bij zouden komen. Op een opdrogende baan was de Red Bull-coureur acht tienden sneller dan de nummer twee, Charles Leclerc.

"Ik nam in mijn laatste run in Q3 wat meer risico. Al gaat het hier nog steeds niet om de limiet vinden, want dan raak je zo de muur. Je moet naar de marges kijken en het dan door de kwalificatie heen opbouwen", zei Verstappen.

Op de opdrogende baan was dat nog niet makkelijk. "De zon scheen, dus het droogde daardoor vrij snel op. Het was daarom niet eenvoudig vandaag", stelde Verstappen, die toevoegde dat het gat van acht tienden geen goede weergave van de verhoudingen is. "Je moet ook een beetje geluk hebben dat je op de droge lijn blijft en de juiste grip hebt. Op een droge baan was het gat niet zo groot geweest."