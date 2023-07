Verstappen veruit snelste in kwalificatie GP België, maar Leclerc begint van pole

Max Verstappen heeft vrijdag de snelste tijd neergezet in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. De Nederlander start de race als zesde vanwege een gridstraf, waardoor Charles Leclerc vanaf poleposition mag beginnen.

Verstappen wisselde vrijdag naar zijn vijfde versnellingsbak van het seizoen, terwijl er vier zijn toegestaan. De WK-leider moet daarom zondag bij de hoofdrace vijf plaatsen naar achter.

De Nederlander was ruim de snelste op een opdrogend Spa-Francorchamps. Zijn tijd van 1.46,168 was acht tienden sneller dan Leclerc. Sergio Pérez reed de derde tijd op krap een seconde van Verstappen, maar mag zondag dus als tweede beginnen.

Lewis Hamilton werd vierde in de Mercedes, gevolgd door Carlos Sainz in de Ferrari. Het McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris klokten de zesde en de zevende tijd. George Russell werd achtste in de Mercedes, gevolgd door de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll.

De kwalificatie begon op een natte baan, door een regebui die een half uur voor de sessie over het circuit trok. Het is regenachtig in de Belgische Ardennen, een weerbeeld dat naar verwachting zeker zaterdagmiddag doorzet. Desondanks bleef het gedurende de kwalificatie vrijdagmiddag droog.

Verstappen met de hakken over sloot naar Q3

De baan werd daardoor steeds sneller, wat Verstappen nog bijna opbrak in het tweede deel van de kwalificatie. De Limburger zag een tijd verwijderd worden door track limits en kon in een laatste poging op de tiende plaats net aan door naar Q3. Verstappen was ontevreden met de keuzes van het team, wat hij zijn engineer Giampiero Lambiase duidelijk liet weten.

Na afloop van de kwalificatie bood Verstappen zijn excuses aan voor zijn gescheld in het heetste van de strijd.