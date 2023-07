Leegloop bij Alpine gaat door: teambaas Szafnauer en twee directeuren weg

Teambaas Otmar Szafnauer (rechts op de foto), sportief directeur Alan Permane (links) en technisch directeur Pat Fry moeten na de Grand Prix van België vertrekken bij Alpine. Eerder werd CEO Laurent Rossi al ontslagen bij de Franse renstal.

Volgens Famin waren de verwachtingen hoger. "We waren vorig jaar vierde in het kampioenschap, en hadden de hoop dat we dit jaar richting de derde plaats konden. Wat er tot nu toe dit seizoen is gebeurd voldoet dus niet aan de verwachtingen."

Famin erkent dat de motor de slechtste van het veld is. "Maar het is ook weer niet zo slecht. We kunnen nog steeds de auto verbeteren. Dat is het totaalpakket waaraan we moeten werken. Het doel is zo snel mogelijk meedoen om overwinningen en wereldtitels. We weten dat het niet makkelijk is; de top drie is erg sterk. Maar het is wel het doel."