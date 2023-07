Formule 1 doet bandenwarmers nog niet in de ban

De Formule 1-teams mogen ook in 2024 nog gebruikmaken van bandenwarmers. De koningsklasse stuurde aan op een verbod, maar heeft dat nu met minimaal een jaar uitgesteld.

Vrijdag was er een bijeenkomst van de Formule 1-commissie in Spa-Francorchamps, waar een aantal besluiten is genomen. Het uitstel van het verbod op bandenwarmers is daarvan de voornaamste.

De Formule 1 wil de warmers verbieden vanwege de strijd tegen klimaatverandering en om kosten te besparen. Bandenleverancier Pirelli hield al tests op Silverstone om te kijken hoe het beviel zonder de warmers, die het rubber nu nog mogen opwarmen tot 70 graden Celsius.

"Dat liet zien dat het goed mogelijk is om dit te doen met de generatie banden van 2024. Toch is er besloten om het verbod met een jaar uit te stellen voor meer tests en verdere discussies", laat de FIA weten.

Verstappen is tegenstander van verbod

Het besluit zal Max Verstappen bevallen. De regerend wereldkampioen liet donderdag al weten tegen een verbod op bandenwarmers te zijn.

"Ik denk niet dat we die richting op moeten, want het is extreem moeilijk om te rijden met koude banden", liet hij weten. "Mensen weten waarschijnlijk niet hoe moeilijk het nu al is om een auto met 1.000 pk de pits uit te rijden, zeker op een beetje gladde baan. Een verbod is echt niet nodig."

Verstappen denkt dat het racen er niet beter op wordt. "Ze kunnen het misschien wel laten werken, maar dan moet de bedrijfstemperatuur van de banden echt omlaag. Dan gaat de bandenspanning meteen door het dak en worden de banden echt als kauwgom."

Max Verstappen wil bandenwarmers graag behouden. Foto: Getty Images

'Ziet er heel dom uit'

De Nederlander denkt dat het er "dom" uit gaat zien als een coureur op koude banden uit de pits komt tijdens een race. "Het is nu al lastig, en dan hebben we voorverwarmde banden. Het racen is nu ook heel mooi, als iemand net voor een andere coureur uit de pits komt. Ik zou niet weten waarom we dat moeten veranderen."