Verstappen nauwelijks in actie in natte training Spa, Sainz de snelste

Max Verstappen heeft vrijdag geen tijd gezet in de verregende vrije training voor de Grand Prix van België. Carlos Sainz was de snelste in een natte sessie waarin de coureurs zich maar mondjesmaat op het asfalt lieten zien.

De training begon direct met een forse regenbui, die soms afzwakte naar wat licht gemiezer. De baan werd zo nu en dan droog genoeg voor intermediates, waarop Sainz een 2.03,207 wist te zetten. Hij was daarmee een halve seconde sneller dan Oscar Piastri in de McLaren.

De vrije training op vrijdag was de enige training waarin de coureurs en teams aan de afstelling kunnen werken. Vrijdagmiddag (17.00 uur) is normaal gesproken de kwalificatie, waarna de auto's in parc fermé gaan. Dan mag er op enkele details na niets meer worden aangepast.

Toch was Yuki Tsunoda met acht ronden de coureur met de meeste kilometers. Het risico op schade was voor veel teams simpelweg te groot. Er waren desondanks wat momentjes, en dan vooral voor Logan Sargeant. De Amerikaan schoot in Les Combes van de baan in zijn Williams en zorgde voor een rode vlag.

Aftasten op kletsnat asfalt

Het was aftasten voor de coureurs, omdat de intermediatebanden onder veel omstandigheden al snel beter zijn dan de volledige regenbanden van Pirelli. Om snelle tijden ging het nog niet echt. Norris werd derde in de McLaren, op 1,2 seconden van Sainz. Leclerc reed alleen op de regenbanden en gaf 4,9 seconden toe op zijn Ferrari-teammaat.

Verstappen kwam wel twee keer de baan op, maar ging daarbij steeds direct weer naar binnen. De Nederlander leek het wel te geloven op het kletsnatte Spa-Francorchamps.

Desnoods WK-stand als startopstelling

Het weekend in Spa-Francorchamps heeft een sprintrace op zaterdag. De FIA houdt rekening met slecht weer door het weekend heen. Mocht er vrijdagmiddag niet voor de hoofdrace worden gekwalificeerd door de omstandigheden, dan moeten er zaterdag andere sessies wijken, zoals de kwalificatie voor de sprintrace of wellicht zelfs de sprintrace zelf.