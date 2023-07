Pérez zoekt vorm in de lastige Red Bull: 'Details kunnen je maken of breken'

De vorm terugkrijgen uit de eerste paar races. Dat is het grote doel voor de tweede seizoenshelft voor Sergio Pérez. De Mexicaan ging in Spa-Francorchamps dieper in op de redenen van zijn matige prestaties.

Pérez staat inmiddels 110 punten achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, met wie hij bij de seizoensstart nog de strijd aan wilde gaan. Hij won bovendien twee keer.

"Maar ik heb de afgelopen vijf weekenden niet gemaximaliseerd. Dat heeft me na een sterk begin veel punten gekost. Die vorm van de eerste paar races wil ik terug."

In Barcelona merkte de 33-jarige coureur dat hij zich niet zo lekker voelde in de Red Bull. "De auto is wat veranderd, waardoor ik de balans niet meer zo kreeg als ik wilde. Inmiddels hebben we dat wel aardig onder de knie, al gaat het in de kwalificatie steeds verkeerd. Ook in Hongarije werd ik weer verrast door hoe het ging op de softbanden."

Het zijn details in de afstelling die een coureur soms dwarszitten, zo wilde Pérez graag benadrukken. "Dat zien de mensen thuis helaas niet, maar details kunnen je maken of breken. Het kan het verschil zijn tussen poleposition of een start achteraan."

Verstappen bijhouden zit er al een tijdje niet meer in voor Pérez. Foto: Getty Images

'Crash in Monaco wierp mijn vertrouwen verder terug'

Het vertrouwen van Pérez liep een verdere deuk op bij de crash in Monaco, waar hij met de Red Bull in de kwalificatie in de vangrails knalde. "Dat heeft me wel een beetje teruggeworpen. Ik heb mijn mentale gesteldheid en daar werk ik aan. Zo is deze sport. De druk bij Red Bull is dan ook hoog. Als je een keer crasht, moet je direct vragen over je toekomst beantwoorden. Maar dat hoort er nou eenmaal bij."

Volgens Pérez is hij niet de enige die daar soms tegenaan loopt. "Je ziet het aan George Russell in Hongarije. Hij gaat er schlemielig uit in Q1, terwijl zijn teamgenoot poleposition pakt. Je hebt soms van die races. Maar uiteindelijk gaat het erom hoeveel punten je aan het einde van het seizoen in Abu Dhabi hebt."