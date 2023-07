Opluchting bij Norris na 'grootste ommekeer in Formule 1-geschiedenis'

Lando Norris geeft toe dat hij opgelucht is dat McLaren sinds kort veel beter is gaan presteren. De Brit ligt nog tot eind 2025 vast bij het team en zag het aan het begin van het seizoen somber in.

"Ik heb nooit gedacht aan een vertrek bij McLaren. Maar aan het begin van het jaar was er niet veel hoop op verbetering", bekende de Brit. Het team reed achteraan, maar strijdt inmiddels om de podiumplaatsen. De betere prestaties baren opzien, en niet alleen bij concurrenten. Ook Norris is onder de indruk van wat zijn team voor elkaar heeft gebokst.

"Misschien is het wel de grootste ommekeer in de Formule 1-geschiedenis, zeker midden in een seizoen", prees hij zijn team. Sinds de update die McLaren in Oostenrijk introduceerde, wordt er druk gespeculeerd over hoeveel tijdwinst er is geboekt. Een seconde per ronde wordt genoemd. "Maar dat is echt onzin", lachte Norris.

"We wilden de strijd aangaan met Aston Martin en Ferrari, maar die hebben we ingehaald. Dat hadden we niet verwacht, laat staan dat het podium opeens binnen handbereik zou zijn." In de afgelopen twee races werd Norris tweede achter Max Verstappen.

Norris grapt met Yuki Tsunoda op Spa-Francorchamps. Foto: Getty Images

'Het duurde even voor we goed werden'

McLaren hield in de wintermaanden de vorderingen met de nieuwe auto eens goed tegen het licht en concludeerde dat er een verkeerde weg was ingeslagen. Tijdens de presentatie van de auto werd dat onomwonden toegegeven door teambaas Andrea Stella.

Norris hield hoop. "Het duurde even voor we goed werden. Maar ik heb altijd vertrouwen gehouden in McLaren. Mijn doel is om met hen races en kampioenschappen te winnen. Dus vandaar de opluchting dat we deze stap hebben gezet, door slechts één update."

Op Spa-Francorchamps, een van de favoriete banen van Norris, moet die lijn worden doorgezet. En de Engelsman ziet niet in waarom dat niet zou kunnen. "In de regen doen we het ook goed. Het is weer een nieuw circuit voor deze aangepaste auto, dus ik ben benieuwd."

Excuses voor vernielen Verstappens beker

Norris is zondag dus weer kanshebber voor het podium. Hij heeft zich voorgenomen om het champagnespuiten iets voorzichtiger aan te pakken. Bij de afgelopen twee races stootte hij zijn fles zo hard op het podium dat de winnende trofee van Verstappen omviel. In Hongarije raakte de beker van Verstappen beschadigd.

"Ik wil daarvoor graag mijn excuses aanbieden", zegt Norris. "Ik weet dat die bekers speciaal zijn voor Hongarije. Ik weet wat het betekent voor hun cultuur." De bekers hebben een waarde van 40.000 euro en het kostte een half jaar om ze te maken.

"Excuses dus aan iedereen die daar veel tijd en geld in heeft gestoken. Ik deed het uiteraard niet met opzet en ga niets aan mijn podiumceremonie veranderen. Alleen doe ik iets voorzichtiger. De volgende keer schuif ik die beker eerst even aan de kant voor ik mijn champagnefles ontkurk."