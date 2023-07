Met het dodelijke ongeluk van Dilano van 't Hoff een maand geleden in het achterhoofd is de Formule 1 afgereisd naar Spa-Francorchamps, waar natte omstandigheden worden verwacht. Echte zorgen om de veiligheid zijn er niet bij de coureurs.

"We racen ook in Monaco, en dat is volgens mij veel gevaarlijker dan Spa. Maar dat wordt ook veilig gevonden", was Max Verstappen donderdag duidelijk.

De regerend wereldkampioen wil niets afdoen aan de ernst van het ongeluk van zijn landgenoot. Maar hij voelde zich sindsdien genoodzaakt zijn favoriete circuit in de Ardennen te verdedigen.

Direct na de crash van Van 't Hoff gingen er stemmen op om iets aan Spa te doen, en dan vooral aan de razendsnelle combinatie Eau Rouge-Raidillon. Daar verongelukte Anthoine Hubert in 2019 dodelijk. Van 't Hoff overkwam hetzelfde, al gebeurde dat verderop op het rechte stuk de Kemmel.

"Een extreem ongelukkige situatie, zoals dat gebeurde", vond Verstappen. "En ja, ongelukken gebeuren helaas. Er is volgens mij niet heel veel wat je aan het circuit kunt doen om het veiliger te maken."

'Zet de vangrails wat naar achter'

Charles Leclerc had wel een suggestie voor de plek waar Van 't Hoff crashte en door een andere auto fataal werd geraakt. "Als ze daar nou eens de vangrails wat verder naar achteren plaatsen. Dan is de kans ook kleiner dat een auto crasht en weer terugkomt op het asfalt."

Een praktische oplossing, al vroeg Verstappen zich af waar je dat dan nog meer moet gaan doen. Carlos Sainz crashte bijvoorbeeld vorig jaar in Suzuka in de regen en stuiterde daar ook terug op de baan. "Er zijn zo veel banen waar dat kan gebeuren. Het is misschien ook een beetje pech dat dit op Spa is gebeurd, twee keer kort achter elkaar."

Hoewel de crash van Hubert op een droge baan plaatsvond, lijkt regen de grote boosdoener. Het zicht voor de coureurs is dan zo beperkt dat een stilstaande auto op de baan nauwelijks zichtbaar is.

"Mensen denken misschien dat we dat overdrijven, maar je ziet echt helemaal niks als er veel spray is", benadrukte Leclerc. "Ik weet dat de FIA hieraan werkt." Daarmee verwees de Monegask naar de ontwikkeling van speciale spatschermen achter de wielen om de spray tegen te houden.

Charles Leclerc onder zijn paraplu op het kletsnatte Spa-Francorchamps. Foto: Getty Images

Vertrouwen in de wedstrijdleiding

Diverse coureurs stelden erop te vertrouwen dat wedstrijdleider Niels Wittich de juiste beslissingen neemt. Maar de Duitser zit zelf niet in een raceauto en ziet niet wat de coureurs zien. Verstappen ziet daar geen probleem in.

"Hij zit elke race met ons in briefings en heeft inmiddels al aardig wat races gedaan. Hij moet goed naar de coureurs en de safetycar luisteren, dan weet hij echt wel of het veilig is."

Volgens Leclerc moet Wittich er niet voor terugdeinzen om een training, kwalificatie of race te schrappen als de situatie daarom vraagt. "Hij moet geen druk voelen om het te laten doorgaan, ook niet als het onze enige vrije training is of zo. Daar gaan de coureurs echt niet over klagen."

Verstappen sprak van het managen van de risico's. "Het zicht is de laatste jaren wel minder geworden als het regent, door die grote banden. Maar het is al heel lang een probleem."

De Nederlander herinnerde zich een situatie uit zijn legendarische regenrace in Brazilië in 2016. "Ik viel toen terug door een pitstop. Fernando Alonso spinde op het rechte stuk, maar dat heb ik nooit gezien. Terwijl ik vol gas ging. Als er dan opeens iemand voor je staat, ga je er dwars doorheen. Dus het is slecht, maar het is al heel lang slecht. Daar is niet zo veel aan te doen."

Lewis Hamilton wil het gevaar "niet binnenlaten". Foto: Getty Images

'Ik hou van deze baan'

Verstappen beseft en accepteert dus dat het gevaar erbij hoort, net als Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn eigen aanpak. "Ik denk niet aan het gevaar, dat moet je niet binnenlaten."

Ook de Brit legt zijn lot zonder zorgen in handen van de FIA en de wedstrijdleiding. "Ik vertrouw de FIA, anders zouden we hier niet zijn. Ze hebben er al zo veel goed werk verricht, dus ik vertrouw er op dat ze de juiste beslissingen nemen."

Uiteindelijk zijn de meeste coureurs het erover eens dat Spa-Francorchamps in grote lijnen onveranderd moet blijven. "Ik hou van de baan zoals die nu is. Het is ook niet mijn werk om te beslissen of er iets moet veranderen. Daar hebben we andere goede mensen voor", bleef Hamilton nuchter.

Ondanks zijn voorstellen tot verbetering is Leclerc het daarmee eens. "Iedereen geniet van dit speciale circuit. En gevaarlijke situaties heb je overal. Je kunt daarom Eau Rouge nu wel gaan aanpassen, maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn."