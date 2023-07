Vooruitblik F1: 'Concurrentie Red Bull is met angst naar Spa afgereisd'

Volgens coureur Ho-Pin Tung kan de dominantie van Red Bull Racing komend weekend op Spa-Francorchamps nog groter zijn dan in eerdere races dit seizoen. Een vooruitblik op de Grand Prix van België.

Red Bull zette afgelopen weekend in Boedapest een record neer door als eerste team twaalf Grands Prix op rij te winnen. Wordt dat record komen weekend aangescherpt?

"Ik denk dat Red Bull op Spa echt vernietigend snel gaat zijn. Mits het droog is, want een natte baan of wisselende omstandigheden voegen altijd veel extra variabelen toe."

"Kan je je nog herinneren wat Verstappen hier vorig jaar deed? Toen reed hij op dominante wijze vanaf de veertiende plek naar de zege. Dat was een combinatie van de auto en de bandenslijtage die heel hoog was. Performance in Spa is heel erg gelimiteerd door slijtage van je achterbanden en Verstappen wist dat ongelooflijk goed te managen."

"Ik durf wel te zeggen dat de auto van dit jaar nog een tandje beter is dan die van vorig jaar. Zelfs op een circuit als de Hungaroring is Red Bull nu ongelooflijk dominant. De concurrenten van Red Bull zullen echt met angst en beven naar Spa reizen. Mede ook omdat Spa qua afstelling een gecompliceerd circuit is."

"Door Eau Rouge is het bepalen van de rijhoogte voor de teams over het algemeen erg lastig. We weten dat het rijhoogtewindow waarin de Red Bull goed werkt relatief groot is, dus dat is dan juist een voordeel voor hen."

"Daarnaast is het qua downforce altijd een lastige keuze die je moet maken. Ga je met iets minder vleugel, dan win je veel in sector 1 en 3, maar verlies je veel in sector 2 en heb je meer last van bandenslijtage. Met de voorspelde wisselende omstandigheden zullen de meeste teams voor de optie met meer downforce kiezen voor dit weekend."

Waarom lijkt het voor de concurrentie zo moeilijk om in te lopen op Red Bull?

"In het verleden hebben we natuurlijk ook dominante jaren van Ferrari en Mercedes gezien. Maar ik weet niet of het verschil met de rest ooit zo groot is geweest als nu met Red Bull. Al was Schumacher in zijn tijd ook superdominant. Om de eerste plek is er nu bijna geen spanning en ik denk dat het mede te maken heeft met de budget cap."

"Ga maar na, teams als Mercedes en Ferrari hebben echt wel veel kennis in huis. Die zullen vast ook wel bepaalde oplossingen in gedachten hebben, maar die kunnen niet alles proberen en uitvoeren omdat ze gebonden zijn aan die budget cap."

"Beperkingen voor windtunnel en CFD-tijd (computersimulaties waarmee de aerodynamische luchtstroom wordt voorspeld, red.) spelen ook een rol, maar gaan hand in hand met de budget cap."

"Door die beperkingen wordt budget nóg belangrijker. Voorheen was het zo dat men een idee had, dat werd ontwikkeld en na CFD-tests werd gebouwd om uit te proberen in de windtunnel. Als het dan niet meteen het verwachte resultaat gaf werd de windtunnel direct gestopt. In plaats van het doen van kleine aanpassingen om het goed werkend te krijgen werd het onderdeel meteen afgeserveerd, opnieuw gemaakt en weer opnieuw getest in de windtunnel."

"Natuurlijk was dat ook niet goed, maar dat geeft aan hoe lastig de discussie is. Als de budget cap er niet zou zijn, zou de spanning om de overwinning denk ik groter worden. Maar de gaten daarachter worden dan waarschijnlijk ook weer groter en de kosten lopen de spuigaten uit. Ik vraag me wat dat betreft af waarvoor de mensen kijken. Gaat het om de zege? Of om de spannende strijd daarachter?"

Tijdschema GP België Vrijdag 28 juli 13.30-14.30 uur: Vrije training

Vrije training Vrijdag 28 juli 17.00-18.00 uur: Kwalificatie hoofdrace

Kwalificatie hoofdrace Zaterdag 29 juli 12.00-12.44 uur: Sprint shootout

Sprint shootout Zaterdag 29 juli 16.30-17.30 uur: Sprintrace

Sprintrace Zondag 30 juli 15.00 uur: Race

Spa is onder coureurs geliefd, maar ook gevreesd en zeker als het regent. Ook komend weekend wordt er weer flink wat regen voorspeld. In hoeverre is Spa lastiger om op te racen als het regent dan op andere circuits?

"Het nadeel van Spa is dat er altijd relatief veel spray is op het circuit. Dat ligt een beetje aan het type asfalt wat daar ligt en het komt ook door al die bomen en dergelijke die langs de baan staan."

"Natuurlijk komt het ook door de hoge snelheden, Spa is een enorm snel circuit. Als je in de auto zit, is die spray voor je gevoel veel groter dan op veel andere banen. Dat is wel iets wat gaat meespelen dit weekend."

Een kleine maand geleden kwam Dilano van 't Hoff om het leven bij een vreselijk ongeval op Spa, dat vond ook plaats in de regen. Hoe ga je als coureur met dat risico om?

"Je weet natuurlijk dat het helaas onderdeel van de sport is. Ieder slachtoffer in dit geval, maar ook zeker iedere verwonding in de sport, is er één te veel. Dat staat boven alles. Hoeveel veiliger de sport ook is geworden in de afgelopen decennia, er is altijd een risico."

"Tegelijkertijd denk ik dat het een combinatie van heel veel zaken is. Een dergelijke crash kan op veel plekken in de wereld op veel verschillende circuits gebeuren. Daar hoeft het ook niet per se nat voor te zijn, al kan zoiets in natte omstandigheden door de spray wel sneller gebeuren. Ik denk dat de wedstrijdleiding ook een groot onderdeel heeft daarin."