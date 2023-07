Waar kan Verstappen kampioen worden? Alles wijst op Japan, Qatar of VS

Het is niet de vraag of, maar wanneer Max Verstappen zijn derde wereldtitel in de Formule 1 kan bijschrijven. De Nederlander koerst onbedreigd op het kampioenschap af. NU.nl berekent wanneer dat waarschijnlijk gebeurt.

Verstappen geniet met zijn puntenaantal van 281 een riante voorsprong van 110 punten op Sergio Pérez.

Goedbeschouwd is de Mexicaan - voor zover je daar nog over kunt spreken - zijn enige concurrent in de titelstrijd. Fernando Alonso was goed onderweg, maar zakte de laatste races weg. Er hoeft dus alleen naar Pérez gekeken te worden.

Dit zijn de races die nog op de kalender staan, met daarachter het aantal punten dat aan het begin van dit raceweekend nog te halen is. Belangrijk om te weten is dat België, Qatar, Verenigde Staten en Brazilië sprintraceweekenden zijn, waarin maximaal 8 punten extra verdiend kunnen worden.

De kalender (met resterend aantal punten) België - 318 punten

Nederland - 284 punten

Italië - 258 punten

Singapore - 232 punten

Japan - 206 punten

Qatar - 180 punten

Verenigde Staten - 146 punten

Mexico - 112 punten

Brazilië - 86 punten

Las Vegas - 52 punten

Abu Dhabi - 26 punten

Gemiddeld genomen loopt Verstappen dit seizoen 10 punten per race uit. Als hij dat gemiddelde volhoudt, komt de Red Bull-coureur met 160 punten voorsprong aan in Qatar. Daar zijn 34 punten te pakken, van de resterende 180. Dat is dus Verstappens eerste kans om kampioen te worden, al moet hij dan wel 20 punten uitlopen op Pérez.

Op basis van het gemiddelde is de kans dus groter dat het een race later in Austin (GP van de Verenigde Staten) gebeurt.

Foto: NU.nl

Berekening op basis van de laatste vijf races

Of het reëel is om het gemiddelde van het hele seizoen aan te houden, is de vraag. Pérez presteerde in de eerste paar races aannemelijk beter dan de laatste tijd, terwijl Verstappen sinds Miami geen steek meer heeft laten vallen. In de laatste vijf races liep hij gemiddeld 14 punten uit op Pérez.

Met dat tempo wordt het scenario dat Verstappen in Japan al kampioen kan worden realistischer. De Nederlander komt daar - als hij het gemiddelde volhoudt - aan met een voorsprong van 166 punten. Hij kan er dus zomaar uitlopen naar 180 punten - precies het aantal dat nog te winnen is na Japan. Verstappen heeft dan waarschijnlijk zo veel races gewonnen (hij staat nu op negen, Pérez op twee) dat Pérez hem wat dat betreft niet meer kan inhalen, waardoor Verstappen bij een gelijke stand kampioen zou zijn.

In beide scenario's komt Qatar nadrukkelijk om de hoek kijken als tweede optie. Die race zit bovendien precies tussen Japan en de Verenigde Staten in, én er zijn extra punten te pakken door de sprintrace. Met een titelfeest van Verstappen in Qatar moet dus ook serieus rekening worden gehouden. Ook in de Verenigde Staten wordt overigens een sprintrace verreden, dus daarna moet het normaal gesproken wel beslecht zijn.