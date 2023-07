Tijdschema GP België: hoe laat komt Verstappen in actie?

Na de zevende zege op rij voor Max Verstappen strijkt de Formule 1 neer in België. Op circuit Spa-Francorchamps staat de laatste Grand Prix vóór de zomerstop op het programma. Bekijk hier wanneer Verstappen en zijn concurrenten in actie komen.

Met de winst van Verstappen in Hongarije afgelopen weekend boekte Red Bull een recordaantal van twaalf Formule 1-zeges op rij. McLaren had sinds 1988 het record in handen met elf achtereenvolgende overwinningen.

Verstappen wil zijn dominantie doortrekken in België, waar hij in 2021 en 2022 ook al de snelste was. De Nederlander had vorig jaar een ruime voorsprong op nummer twee Sergio Pérez en nummer drie Carlos Sainz. In 2021 hield Verstappen George Russell en Lewis Hamilton achter zich. Die race werd ontsierd door regenval, waardoor de coureurs alleen enkele rondjes achter de safetycar reden.