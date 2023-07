Terugblik F1: 'Red Bull had de afstelling bewust op de race gefocust'

Volgens coureur Ho-Pin Tung is er een verklaring waarom Max Verstappen het op zaterdag lastig had, terwijl hij op zondag domineerde. Een terugblik op de Grand Prix van Hongarije

Red Bull leek meer voor een afstelling voor de race te hebben gekozen. Wat doe je als je een auto afstelt op de race en minder op de kwalificatie.

"Zeker in dergelijke warme omstandigheden wil je de band zoveel mogelijk ontlasten om oververhitting en slijtage te verminderen. De hoeveelheid stress door een band wordt intrinsiek gedomineerd door de downforce van een auto en dus het ontwerp. Maar qua afstelling ga je met deze omstandigheden vaak wat zachter qua vering en demping. Zowel verticaal als lateraal."

"Dat heeft natuurlijk wel als nadeel dat de auto de band dus minder hard belast en de coureur zodoende minder makkelijk de prestatiepiek in een kwalificatie kan pakken. Voor een rijder kan een dergelijke zachte auto vervelend aanvoelen. We omschrijven het vaak als lui. Of zelfs als een boot, omdat de auto zoveel beweegt. Dat gevoel van een zachtere auto kan dus soms zorgen voor een gebrek aan vertrouwen en vooral aan gevoel met de auto."

Max Verstappen vertelde dat de hoge temperaturen zondag goed voor zijn auto waren. Waarom is heet asfalt goed voor de Red Bull?

"Dat heeft waarschijnlijk te maken met de keuzes die er zijn gemaakt qua afstelling. Ik zat er zelf ook enigszins naast voorafgaand aan de race, omdat zulke warme omstandigheden normaal gesproken juist teams als Mercedes goed in de kaart spelen als het aankomt op banden en grip. Bij Ferrari is het juist andersom."

"Uit het feit dat Red Bull niet in de gebruikelijke vorm was in de kwalificatie, blijkt dat men daar bewuste keuzes heeft gemaakt om specifiek op de race te focussen. Het feit dat de Red Bull ongekend sterk was aan het einde van de race is daarmee ook enigszins te verklaren omdat de baan dan heel veel grip heeft opgebouwd en met een zachte auto kun je dat relatief beter benutten."

Lewis Hamilton had de snelheid in de kwalificatie en was ook snel met een legere tank aan het einde van de race. Met een volle tank ging het niet goed. Waar kan dat aan liggen?

"Dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van de voorgaande antwoorden. Als je veel brandstof in een auto hebt zoals in het begin van de race, geeft dat natuurlijk heel veel extra energie door een band. Daarmee moet je eigenlijk een stuk verder onder je limiet rijden om de bandentemperatuur onder controle te houden."

"Ook hoorden we berichten dat ze last hadden met koeling. Uiteraard is ook dat lastiger als je 100 kilo extra meedraagt. Als de auto leger en dus lichter wordt, kun je dan relatief dichter naar de limiet zonder je banden te oververhitten."

De inhaalrace van Sergio Pérez werd geprezen, maar was dit niet het minimale wat je moet doen met een Red Bull?

"Op zaterdag wist hij Q3 te halen, maar daar was alles mee gezegd. Natuurlijk zat het dicht bij elkaar, maar het gat met Verstappen was wederom groot. Zeker als je in overweging neemt dat Verstappen uitermate ontevreden was over de balans van zijn auto en zijn ronde."

"Op zondag deed Pérez het gewoon goed, met een race zonder fouten en veel inhaalacties op de baan. Het was solide, maar niet spectaculair zoals Verstappen vorig jaar. Een verzachtende omstandigheid voor Pérez is dat het vorig jaar een stuk koeler was en je daarmee minder last hebt van de negatieve effecten van verkeer."

Oscar Piastri pakte bij de start de tweede plaats, maar werd later opgeofferd door McLaren. Foto: Getty Images

Moet Oscar Piastri harder met zijn vuist op tafel slaan? Zijn tweede plaats werd opgeofferd ten faveure van Lando Norris.

"Norris maakte natuurlijk eerder een stop om een undercut van Hamilton te voorkomen, maar daarmee miste Piastri de boot omdat de undercut heel sterk was. Tot op dat moment leek het alsof hij vrij comfortabel de tweede plaats in handen hield. Ik denk dat hij daar wel van baalt."

"Tegelijkertijd zal hij realistisch zijn. Het was een lastige race qua bandenmanagement en eigenlijk de eerste voor Piastri waarin het zo kritiek was qua temperatuur en slijtage. Vergeet niet dat hij een rookie is en dit is allemaal onderdeel van het leerproces."

"Dat liet Norris ook zien toen hij na de eerste stop vrije baan en lucht had en een veel betere snelheid liet zien. Dat heeft alles te maken met de hitte van zondag. Achter een andere auto hangen heeft dan extra veel effect en nadeel. Alles raakt oververhit, omdat je wat downforce verliest ga je iets meer glijden wat tot een hogere banden temperatuur leidt en door dat alles moet je meer inhouden en voorzichtig rijden."

Viel Daniel Ricciardo nou echt zo goed in? Of had Yuki Tsunoda gewoon een minder weekend?

"Ik denk dat Tsunoda wellicht een klein beetje een tik heeft gehad door de kwalificatie. Dat was natuurlijk enigszins geluk, want een dergelijk klein verschil kan beide kanten opvallen."

"Tegelijkertijd liegt de stopwatch niet: sneller is sneller en dat is nooit leuk. Als je dan een race tegemoet gaat met de uitdagende omstandigheden zoals ze waren en je gaat ietwat te opportunistisch rijden om te laten zien wat je kunt, dan werkt dat averechts en rijd je je banden kapot."