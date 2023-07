Hamilton baalt van openingsfase: 'Kon de top drie niet bijhouden'

Lewis Hamilton viel al in de eerste ronde van de Grand Prix van Hongarije terug van de eerste naar de vierde plaats. De Mercedes-coureur baalde vooral van zijn tempo in de openingsfase.

"Mijn start was niet eens de slechtste die ik ooit had, maar het was minder dan de coureurs om me heen", blikte Hamilton terug. Max Verstappen sloeg vanaf de tweede plaats meteen toe, terwijl ook Lando Norris en Oscar Piastri de zevenvoudig wereldkampioen passeerden.

"Ik ging wijd en kreeg ook de McLarens nog over me heen", baalde Hamilton. "Daarna had ik de snelheid niet om de jongens voor me bij te houden. De balans in de auto was niet geweldig, ik had veel onderstuur dat omsloeg in plotseling overstuur."

Door de race heen werd het tempo van de Mercedes wel steeds beter. "De auto werd steeds beter bestuurbaar. In de laatste stint was het goed en had ik een erg sterk tempo. Als ik dat de hele race had gehad, was het voor ons een veel betere dag geweest."

Hamilton wil desondanks de positieve punten meenemen uit het weekend, dat wel de eerste pole in 33 races voor de 38-jarige Brit opleverde. "Het bleef een geweldige prestatie van het team. We moeten nog hard werken om Red Bull te kunnen verslaan in een race, maar we gaan gewoon door."

2:10 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen troeft Hamilton af bij start en wint in Hongarije

'Max kon het rustig aan doen vooraan'

Volgens teambaas Toto Wolff had Mercedes de tweede auto in Hongarije, achter de Red Bull. "Het resultaat laat dat helaas niet zien, en dat is teleurstellend. In de laatste stint liep Lewis tien seconden in op de coureurs voor hem, en we bleven anderhalve seconde van het podium. Met een iets andere aanpak hadden we die marge wel gehad. Dus we moeten kijken wat we anders hadden kunnen doen."