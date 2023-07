NU+ Was het schadeherstel van Pérez? Vijf conclusies na de GP van Hongarije

Door de kenmerkende lay-out van de Hungaroring kwamen er dit weekend weer wat antwoorden op openstaande Formule 1-vragen. NU.nl zet vijf conclusies op een rijtje.

McLaren heeft een stap gemaakt, maar nu echt

De verwachtingen werden vooraf door het team zelf nog aardig getemperd. Op het bochtige circuit in Hongarije zou McLaren niet hetzelfde kunnen als op Silverstone en de Red Bull Ring, waar het om hoge snelheid draait. Mocht het tempo er wel zijn op het bochtige baantje nabij Boedapest, dan is de update die in Oostenrijk werd geïntroduceerd wel heel sterk. Dat blijkt het geval.

Lando Norris had zaterdag na de kwalificatie zelfs de luxe om teleurgesteld te zijn met de derde startplaats. Groot is het contrast met de openingsraces, waarin McLaren ronduit ploeterde. Het besef dat er een grote ingreep nodig was, daalde al tijdens de voorbereiding in. Op het hoofdkwartier in Woking kon daardoor snel een koerswijziging worden ingezet door teambaas Andrea Stella. De Italiaan krijgt die gok nu terugbetaald.

McLaren is snel op de snelle banen, nu ook snel op de langzame banen en heeft met Norris en Oscar Piastri een goed coureursduo. Bovendien komt er nóg een grote update aan, later in het seizoen. Het komt niet vaak voor dat een team in een lopend seizoen zo'n stap kan zetten, maar McLaren is het gelukt. Concurrenten als Ferrari en Mercedes kijken jaloers toe.

Norris praat na met winnaar Verstappen. Foto: Getty Images

Mercedes is soms snel, meestal niet

Mercedes zelf had weliswaar het succes waar het team zo naar snakte op zaterdag, maar Toto Wolff en zijn mannen kregen zondag een realitycheck. Het tempo waarmee Lewis Hamilton zich zaterdag op pole kwalificeerde, bleek in de race te zijn verdwenen.

Er was vooraf al het nodige realisme bij Mercedes, dat niet de verwachting had iets uit te kunnen richten tegen Verstappen. Alleen als Hamilton de Nederlander bij de start voor kon blijven, had hij een kans. Dat was de verwachting. In de praktijk verprutste Hamilton zijn start en kon hij vervolgens de McLarens al niet bijhouden. Laat staan Verstappen.

Opmerkelijk genoeg kwam Hamilton laat in de race alsnog op gang en had ook George Russell op de mediums de snelheid te pakken. Dat was met een dikke laag rubber op de baan en met lege tanks. Het moet frustrerend zijn voor het voormalige kampioensteam: de snelheid zit wel degelijk in de auto. Maar vaak komt het er niet uit als het echt moet.

Aston Martin zakt als een baksteen

Van het tweede team naar het vijfde team. Dat is de situatie waarin Aston Martin is beland. De renstal van Fernando Alonso kan het ontwikkelingstempo vooraan niet bijbenen en zakt steeds verder terug in de pikorde.

Dat patroon begon in Spanje, met een korte opleving in Canada. Daar introduceerde het team weliswaar een update, maar die was niet zo ingrijpend als op andere auto's.

Ondanks een glimmende nieuwe fabriek bij Silverstone laat het zien dat Aston Martin nog in het proces zit van middendveldteam naar topteam. De ontwikkelingsoorlog vooraan wordt door de vaste namen daar op routine gevoerd. Aston Martin gooide één keer zes door vroegtijdig het juiste concept te kiezen, maar lijkt nu even vast te zitten in de doorontwikkeling.

Alonso kwam niet verder dan de negende plaats. Foto: Getty Images

Pérez doet aan schadeherstel, of niet?

Een fraaie inhaalrace van Sergio Pérez herstelde de schade die hij zijn reputatie weer toedeed enigszins. Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij het optreden van de Mexicaan. Kijkend naar de voorsprong van Verstappen (33 seconden) op de rest van het veld was een derde plaats vanaf de negende startplek misschien wel 'normaal' voor de Red Bull. Verstappen won hier vorig jaar vanaf de tiende plaats. Pérez' snelheid was (bijna) hele race superieur aan de auto's om hem heen, wat de strategie een stuk eenvoudiger maakt en het inhalen ook makkelijker.

Piastri werd mooi verschalkt, maar verder deed Pérez dingen die met deze auto simpelweg tot de standaard horen. En dan had de race geen twee ronden langer moeten duren, want Hamilton kwam rap dichterbij.

Bovendien is het lastig om de zaterdag te vergeten. Pérez haalde weliswaar Q3, maar was daarin een halve seconde langzamer dan kopman Verstappen. Dit keer was er geen excuus als tracklimits, een crash of ongelukkige timing. Hij was simpelweg niet snel genoeg. Zijn beginnersfout op vrijdag, waarbij de zeer ervaren Pérez crashte met zijn net geüpdatete Red Bull door met twee wielen over het gras te rijden, maakt dit onder de streep weer een matig weekend.

Ferrari functioneert niet als topteam

Een matig weekend was het ook voor Ferrari, dat juist best optimistisch was over de kansen op de Hungaroring. Er ging weer van alles mis.

Carlos Sainz voorspelde het donderdag al: "Als de temperatuur te hoog is, dan is dat in ons nadeel." Ferrari kon op de bakplaat die het asfalt in Boedapest was geworden het tempo van bijvoorbeeld Mercedes niet bijbenen. Dat werd het beste geïllustreerd in de laatste stint: die moesten de Ferrari-coureurs op de harde banden rijden, terwijl iedereen voor Sainz en Charles Leclerc op mediums reed. Ferrari krijgt het maar niet voor elkaar om de banden onder controle te krijgen, iets wat voor een topteam veel te lang duurt.

Dan zijn er nog de verdere strapatsen. Sainz strandde al in Q2, door slechte timing en niet de snelle ronde op het juiste moment. Het overkwam Russell ook, maar het overkwam Ferrari vooral weer. Leclercs pitstop ging vervolgens fout in de race. Daarna remde hij nog te laat voor de pitsstraat, waardoor Russell de zesde plek cadeau kreeg. Ook dit gebeurt bij andere teams en andere coureurs, maar Ferrari zit er steevast bij. Opgeteld is er voor Fred Vasseur nog erg veel werk te doen, want zijn team opereert momenteel niet als een topformatie.