Max Verstappen en Red Bull Racing schreven zondag historie door als eerste team in de Formule 1 twaalf Grands Prix op rij te winnen. De Nederlander benadrukte na afloop in Hongarije nog maar eens dat het succes niet komt aanwaaien.

De laatste keer dat Red Bull een race niet won was bij de Grand Prix van Brazilië vorig jaar. In alle wedstrijden daarna kwam Verstappen (tien overwinningen) of zijn teamgenoot Sergio Pérez (twee overwinningen) als eerste over de finish.

Daarmee verbrak Red Bull een record dat 35 jaar in handen was van McLaren. De renstal uit Woking won in 1988 met de legendarische Ayrton Senna en Alain Prost als coureurs elf races op rij.

Verstappen is normaal gesproken niet iemand die lang stilstaat bij records of andere mijlpalen. Toch besefte de tweevoudig wereldkampioen maar al te goed dat dit wél een moment is dat aandacht verdient. "Mensen vergeten hoe zwaar het is om twaalf races te winnen, zelfs als je de snelste auto hebt", zei Verstappen tijdens de persconferentie op de Hungaroring.

"Je moet continu op je best presteren om zoiets voor elkaar te krijgen. Een foutje is zo gemaakt. We willen altijd meer, steeds beter worden. Soms zijn de verschillen kleiner dan we willen, maar vandaag was het gat weer groot. We blijven ons verbeteren. Dat doen we niet alleen dit jaar, maar ook in de aanloop naar volgend jaar."

2:10 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen troeft Hamilton af bij start en wint in Hongarije

'Dagen als deze zijn zeldzaam'

Verstappen maakte in zijn Red Bull gehakt van de concurrentie in Boedapest. De Nederlander vertrok vanaf de tweede plek, maar had polesitter Lewis Hamilton al na een paar honderd meter ingehaald. Verstappen declasseerde de rest van het veld en kwam met 33 seconden voorsprong op nummer twee Lando Norris over de finish.

Verstappen, die zaterdag nog flink chagrijnig was omdat hij de balans in zijn auto miste, vond het extra speciaal dat hij het record op deze wijze kon breken. "Dagen als deze zijn zeldzaam, dat alles echt zo goed gaat", vervolgde hij.

"Het lijkt misschien een beetje op mijn race in Spa vorig jaar, toen we hadden ook echt een heel sterke auto. Alleen toen moest ik een inhaalrace rijden. Dat was vandaag niet nodig. Het was zo'n dag dat het bij wijze van spreken niet eens uitmaakte op welke band ik reed. Je hebt van die dagen dat alles lukt."

Dat alles lukte merkte Verstappen al bij de start. De 44-voudig Grand Prix-winnaar kwam veel beter weg dan polesitter Lewis Hamilton. "En starten was juist iets waar we ons dit jaar nog in moesten verbeteren, dus het was mooi dat dit nu goed ging. Het was gewoon een perfecte dag."

1:52 Afspelen knop Norris stoot trofee van Verstappen om bij podiumceremonie

Horner: 'We hebben vandaag historie geschreven'

Red Bull-teambaas Christian Horner stond na afloop uitgebreid stil bij de recordzege van Verstappen. "We hebben vandaag historie geschreven", zei hij in het motorhome van Red Bull.

"Het is iets heel speciaals voor het hele team om twaalf Grand Prix-zeges op rij te boeken en dat record uit 1988 te breken. Ik weet nog dat ik in dat jaar zelf aan het kijken was naar Ayrton Senna, Alain Prost en het geweldige team van McLaren."

"Het is bijzonder om te bedenken dat wij 35 jaar later degenen zijn die dat record breken. Dat we het tegen ijzersterke constructeurs moeten opnemen maakt het alleen maar meer speciaal. Het is iets waar het hele team ontzettend trots op kan zijn."