Verstappen ook in Hongarije oppermachtig: 'Had eindelijk een heel goede start'

Max Verstappen is er trots op dat hij zondag in Hongarije alweer zijn zevende Grand Prix op rij won. De wereldkampioen had Lewis Hamilton direct bij de start te pakken en won met overmacht.

Verstappen moest poleposition zaterdag tijdens de kwalificatie verrassend aan Hamilton laten. De Nederlander had vanaf de tweede startplek een uitstekende start; dat was dit seizoen weleens anders.

"Ik had eindelijk een heel goede start. Daar ben ik heel blij mee. We zijn daarmee bezig geweest", zei de 25-jarige Verstappen in zijn eerste reactie na de race op de Hungaroring.

Vrijdag en zaterdag klaagde Verstappen nog over de balans van zijn auto. "Maar vandaag verliep alles volgens plan. De auto was op elke band heel snel. Daardoor kon ik een grote voorsprong opbouwen."

Verstappen bezorgde Red Bull Racing al de twaalfde zege op rij. "Dat is geweldig voor het team. Het is ongelooflijk hoe het de laatste jaren gaat. We hopen het zo lang mogelijk vol te houden. Ik geniet van de samenwerking."

Als onbetwiste WK-leider is Verstappen hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De volgende race is komend weekend op Spa-Francorchamps.