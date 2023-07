Vooruitblik GP Hongarije: Start bepalend voor kansen Verstappen én Hamilton

Max Verstappen moet eindelijk weer een coureur voor zich dulden bij de start van een Grand Prix. Maar of zijn oude rivaal Lewis Hamilton van pole wat kan uitrichten tegen de WK-leider in Hongarije, hangt vooral van de start af.

Neemt Verstappen bij de start of in de eerste paar ronden de leiding over, dan is de Nederlander normaal gesproken voor niemand meer bij te halen. Het racetempo dat de Red Bull op het asfalt kan leggen, is bij normale verhoudingen voor Hamilton niet bij te houden. Dat gaat ook op voor de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.

Of die normale verhoudingen van kracht zijn in Boedapest is wel de vraag. De Formule 1 hanteert dit weekend een ander bandenformat, waardoor de coureurs twee setjes minder tot hun beschikking hebben. De actie op de baan in de vrije trainingen bleef hierdoor beperkt, ondanks de regen in de eerste training.

Normaal gesproken is er een aardig beeld van wat de teams kunnen in de race, maar zondag gaan de coureurs redelijk het onbekende in. Daarbij telt mee dat de baan gedurende het weekend steeds sneller én steeds warmer is geworden.

Norris kan Hamilton een handje helpen

Hamilton weet dus zelf ook niet of hij Verstappen voor kan blijven, mocht de zevenvoudig kampioen bij de start de leiding houden. Het lukte Norris op Silverstone maar een paar ronden, en niemand kijkt vreemd op als zijn landgenoot op de Hungaroring hetzelfde lot beschoren is.

Norris kan Hamilton (en zichzelf) wel helpen door ertussen te kruipen. Zo goed zijn de Red Bull-starts de laatste tijd niet, en het is een aardige afstand naar de eerste bocht.

Achter het kwartet vooraan zijn nog meer vraagtekens. De Alfa Romeo's staan opvallend ver naar voren, met Zhou Guanyu op de vijfde plaats en Valtteri Bottas als zevende. De snelheid is er het hele weekend al bij het Zwitserse team, ook in de trainingen. De vraag is of dat genoeg is om te knokken met de Ferrari van Charles Leclerc en de Aston Martin van Fernando Alonso.

Alonso moet zich vanaf de achtste plaats naar voren kunnen werken, al lijkt zijn Aston Martin wat achterop te raken in de ontwikkelingsstrijd. De wispelturige Ferrari van Leclerc heeft weer last van wind, te hoge temperaturen en een verder repertoire aan oorzaken die het potentieel dwarszitten.

Leclercs teammaat Carlos Sainz haalde de top tien niet eens en begint als elfde. Omdat het zondag nog warmer wordt in Boedapest, zijn de verwachtingen van de Scuderia niet al te groot.

Tweestopper met medium en harde banden

Pirelli verwacht een tweestopper met een start op medium, de tweede stint op hard en de derde op medium of hard. Vorig jaar was deze race ook een tweestopper, met dezelfde banden. Pirelli heeft dit jaar het zachtste spectrum meegenomen, waardoor de medium van vorig jaar nu de harde band is, en de soft van 2022 de medium.

Toen was een tweestopper goed te doen, dus kan het dit jaar normaliter ook. Wel is de temperatuur flink hoger. Een driestopper met een laatste korte stint op de softbanden is zodoende ook nog een kleine mogelijkheid, mocht de zon van het Hongaarse asfalt een bakplaat maken.