Na vijf Grands Prix met poleposition moest Max Verstappen zaterdag weer eens genoegen nemen met een tweede plek. Dat het verschil met polesitter Lewis Hamilton minimaal was en dat hij zondag nog steeds prima kan winnen, maakte zijn frustratie niet minder groot.

De 25-jarige Verstappen had er nog flink de pest over in toen hij een kwartier na afloop van de kwalificatie tijdens de persconferentie op de Hongaroring de pers te woord moest staan. De Red Bull-coureur was de hele kwalificatie aan het stoeien met zijn auto. De balans ver te zoeken. De pole drie duizendsten buiten bereik.

"Als het niet goed voelt, voelt het niet goed, ongeacht het resultaat", zei Verstappen. "Ik heb het hele weekend al problemen met de balans. Van overstuur naar onderstuur en andersom. Telkens als ik de binnenkant van de bocht probeerde te raken had ik geen grip meer. Het is de slechtst mogelijke balans die je in de auto kan hebben."

Verstappen wond er geen doekjes om en had waarschijnlijk precies dezelfde analyse gegeven als hij drie duizendsten aan de goede kant van de finish had gestaan. Dat deed Verstappen eerder dit jaar al bij de openingsrace in Bahrein bijvoorbeeld ook. Toen pakte hij wél pole, maar benadrukte hij na afloop van de kwalificatie vooral dat er voor zijn team nog een hoop te winnen viel.

'Waren alleen maar bezig om balans op orde te krijgen'

Dat Red Bull dit weekend een groot pakket aan updates had meegenomen, maakte het voor Verstappen extra frustrerend. Niet omdat de updates niet zouden werken, maar vooral omdat Verstappen van plan was een extra harde tik uit te delen. Juist op een circuit dat de Red Bull op papier - en mogelijk dus ook in de praktijk - minder lijkt te liggen.

"We zijn alleen maar bezig geweest om de balans op orde te krijgen", vervolgde Verstappen. "Dat is gewoon niet wat je wil. Het was de hele tijd hit and miss. Dat we tweede staan en nog steeds kunnen winnen maakt me wat dat betreft niet uit. Gezien waar we het hele jaar toe in staat zijn is dit gewoon extreem teleurstellend."

Tegelijkertijd weet Verstappen ook dat niet ieder weekend perfect kan zijn. "Maar ik wil er samen met het team wel elke Grand Prix zo dicht mogelijk tegenaan zitten. Het grootste deel van het jaar gaat dat hartstikke goed, maar vandaag dus niet. We hebben van alles geprobeerd, maar niet de juiste dingen."

Verstappen verwacht geen eenvoudige zege

De Hungaroring staat bekend als een circuit waarop inhalen lastig is. Dat winnen uit een moeilijke positie wel degelijk kan, bewees Verstappen vorig jaar. Toen startte hij als tiende en kwam hij na een heroïsche inhaalrace - inclusief een fraaie spin - als eerste over de finish.

Volgens Verstappen, die de laatste zes Grands Prix op zijn naam schreef, heeft Mercedes net als Red Bull een betere auto in de race dan in de kwalificatie. "Dus ik verwacht ook niet dat ik zomaar even ga winnen hier. Het wordt een moeilijke middag, ook omdat inhalen lastig is."

Toch besloot Verstappen de persconferentie met een positieve noot. De tweevoudig wereldkampioen, die dit seizoen ongekend dominant is en alleen in theorie zijn derde wereldtitel nog kan mislopen, vindt het stiekem ook wel mooi dat er vooraan nu iets meer strijd lijkt te zijn.

"Ik denk dat het voor het publiek gaaf is om te zien dat iedereen zo dicht bij elkaar zit. Dat is ook goed voor de sport. Maar morgen zal ik er alles aan doen om weer als eerste over de finish te komen. Het wordt morgen ook iets warmer dan vandaag. Ik denk niet dat dat iets slechts voor ons is."