Hamilton pakt in Boedapest 104e pole: 'Maar het voelt als mijn eerste'

Lewis Hamilton was haast vergeten hoe het voelde om poleposition te pakken. De Brit doorbrak zaterdag in Boedapest een droogte van bijna twee jaar en mag zondag weer eens vanaf de eerste plek aan een Grand Prix beginnen.

"Ik ben helemaal vergeten hoe het voelt om op deze plek te zitten", zei Lewis Hamilton toen hij in de perszaal van de Hungaroring plaatsnam op de middelste plaats van de bank. De zevenvoudig wereldkampioen werd op de persconferentie vergezeld door Max Verstappen (tweede) en Lando Norris (derde).

"Ik heb volgens mij de hele ronde mijn adem ingehouden. Ik was helemaal buiten adem toen ik over de finish kwam. Dit is mijn 104e poleposition, maar het voelt als mijn eerste. We hadden zeker niet verwacht om voor pole te vechten. Deze jongens naast me zagen er voorafgaand aan de kwalificatie zo sterk uit. Maar het is ons gelukt."

De 38-jarige Hamilton pakte in extremis met een marge van 0,003 seconden de pole van Verstappen af. De Mercedes-coureur stond bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021 voor het laatst op pole.

Hamilton: "Q2 zag er al aardig uit en in de voorlaatste run in Q3 zat ik maar een tiende achter Max. Ik wist niet of het mogelijk was. Ik heb in die laatste ronde alle risico's genomen in de laatste sector en dat pakte goed uit. Het was episch."

Hamilton verslaat Verstappen in strijd om poleposition

Hamilton durft te dromen van zege

Hamilton verkeert sinds het mislopen van de wereldtitel in 2021 in een van de moeilijkste fases van zijn loopbaan. De Engelsman kon het afgelopen half jaar niet meestrijden om overwinningen, laat staan voor wereldtitels.

"Het was een kwestie van tijd voor we hier weer zouden staan, iedereen binnen dit team werkt zo ongelooflijk hard", vervolgde Hamilton. "Ik ben zo blij voor iedereen in dit team, we hebben een heel moeilijke tijd achter de rug. Dit resultaat werkt ontzettend motiverend voor iedereen om keihard door te blijven werken. Het is een echte teamprestatie."

Na zijn sterke optreden van zaterdag durft Hamilton te dromen van een zege op zondag. Zijn laatste pole in Jeddah in 2021 kon hij een dag later omzetten in een overwinning. Dat is vooralsnog zijn laatste zege.

"Normaal gesproken is onze auto beter in racen dan in kwalificeren, al was Max gisteren in de racesimulaties behoorlijk sneller dan wij. Maar als ik lange tijd mijn positie kan behouden hebben we een kans. We gaan er een mooie race van maken."