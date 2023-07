Verstappen worstelt met balans en ziet Hamilton pole pakken: 'We zijn zoekende'

Max Verstappen baalt ervan dat hij er zaterdag niet in slaagde om poleposition te pakken voor de Grand Prix van Hongarije. De wereldkampioen moest in Boedapest verrassend genoegen nemen met de tweede plek achter Lewis Hamilton.

Verstappen kwam in Q3 va nde kwalificatie slechts 0,003 seconde tekort ten opzichte van Hamilton, die onder de snelste tijd van de Red Bull Racing-coureur dook.

"Ik heb het hele weekend al moeite om de juiste balans te vinden. Het gaat een beetje op en af. Vandaag was het in Q1 en Q2 ook moeilijk om het vertrouwen te hebben om de bochten aan te vallen", zei Verstappen in een eerste reactie.

De 25-jarige slaagde er in de slotfase van de kwalificatie op de Hungaroring niet meer in om zijn eigen tijd te verbeteren. Ook dat had te maken met een gebrek aan balans van zijn auto.

"In de tweede run van Q3 voelde het weer niet goed aan. Ik probeerde wat meer te pushen, maar toen verloor ik de grip. Een tweede plek is natuurlijk niet slecht, maar met onze auto moeten we gewoon vooraan staan. We zijn nog zoekende."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur. In de strijd om de wereldtitel heeft Verstappen 99 punten voorsprong op de nummer twee, zijn teamgenoot Sergio Pérez.